【財政預算案2019】港台今年需製作國慶70周年節目　撥款零增加

香港電台近年經歷過不少風風雨雨，更於兩年前特首林鄭月娥於選舉時批評其節目「唔掂」，感覺做法落後。今天（27日）公布的新部門開支預算顯示，香港電台預算為10.21億元，表面看來較去年的10.13億元微升800萬元，惟今年的任務也不少，先要為紀念中華人民共和國成立70周年製作節目，又要延長電視廣播的播映時間，撥款未有相應明顯增加。

今日（27日）推台的財政預計案中，香港電台預算有10.21億元。（資料圖片）

近年香港電台接連處理多項任務，惟財政預算上未有大幅增加。今日（27日）出台的財政預計案中，香港電台預算為10.21億元，表面看來較去年的10.13億元微升，但比對今天公布的 2018/19年度經修訂預算則為10.4億元，帳面上卻減少了1,950萬元。

港台：用恆常開支支付

可是，香港電台同時要進行「特別任務」，製作國慶70周年節目。香港電台發言人承認有關節目未有得到特別撥款製作，將在恆常開支中撥出，強調做法跟以往一樣。「去年奧運我哋都要做，回歸20周年我哋都有製作，只要係市民有興趣，同埋係當年大事件我哋都有特備節目，唔係今年先係咁嘅。」她稱會以時事、資訊節目形式製作國慶節目。

港台電視31月於4月開始提供全日24小時廣播服務，港台數碼電視廣播的覆蓋率亦將會提高至全港99%的人口。發言人提到，每日凌晨1時半後將會播放重新包裝的日間時事或資訊節目，現時港台每年製作1,500小時電視節目，今年將按年增加10%至超過1,770小時。「好似今日有財政預算案，我哋夜晚會repack（重新包裝），因為有啲人日頭返工睇唔到。」

發言人又指，今年港台會向社會上各持份者及學者作大型諮詢，期望可以於不同範疇上改善廣播發布及其收視問題，同時指出不認同較早前審計署所講，其電視節目「收視低」問題，「佢哋搵商業機構去做，所講嘅數字唔係市場所用」，「我哋喺直播串流收視唔錯，現在手機、社交媒體有成300萬用戶，絕對唔少。」

將軍澳新廣播大樓又冇「眉目」

有指其電視節目推廣不足，港台發言人指將會以恆常開支方式作推廣，被問到有關於將軍澳新廣播大樓的興建事宜，發言人指現時仍未有「眉目」，對於何時能夠真正動工仍然是「未有時間表」。