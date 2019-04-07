【麻疹爆發】新增一機場工作人員染病個案　曾接種疫苗　累計56宗

衞生署衞生防護中心今日（7日）公布，新增一宗新增麻疹個案，涉及一名30歲男機場工作人員，他目前情況穩定，報稱曾接種麻疹疫苗，於潛伏期及病毒傳染期內均沒有外遊。根據資料，該病人在病毒可傳染期間，曾到訪機場二號客運大樓第五層及港鐵東涌站盈健醫務中心。 衞生防護中心指，其相關家居接觸者至今沒有出現病徵，並正接受醫學監察。現時本港麻疹宗數累計56宗，當中有26人是機場或航空公司職員。

衞生署衞生防護中心今日（7日）公布，新增一宗新增麻疹個案，涉及一名30歲男機場工作人員，他報稱曾接種麻疹疫苗。（資料圖片）

衞生防護中心表示，截至今日下午4時，錄得一宗麻疹個案，涉及一名機場工作人員。

該名30歲男子過往健康良好，於4月4日出現發燒，於4月5日開始出疹。他於4月4日向一私家醫生求醫，同日到北大嶼山醫院急症室求醫，翌日再到北大嶼山醫院急症室求診，並轉送瑪嘉烈醫院入院接受治療。其呼吸道樣本經檢測後證實對麻疹病毒呈陽性反應，病人目前情況穩定，報稱曾接種麻疹疫苗，於潛伏期及病毒傳染期內均沒有外遊。

根據病人提供的資料，他於潛伏期內沒有接觸麻疹病人。其相關家居接觸者至今沒有出現病徵，並正接受醫學監察。衞生防護中心接獲確診個案通報後，隨即展開流行病學調查，並已進行接觸者追蹤的工作，調查仍然繼續。

麻疹個案病人病毒可傳染期間曾到訪的公眾地點：

麻疹個案病人病毒可傳染期間曾到訪的公眾地點

衞生署發言人呼籲，麻疹的潛伏期（即由感染後到發病的時間）為7至21日。市民於上述時段曾到相關公眾地點，於7至21日（即醫學監察期）內應觀察有否出現麻疹病徵，包括發燒、皮膚出現紅疹、咳嗽、流鼻水和眼紅等。

發言人指，當出現相關病徵，應戴上外科口罩，停止上班或上學，避免前往人多擠逼的地方和避免與未有免疫力人士接觸，尤其是抵抗力弱人士、孕婦及未滿一歲的兒童。懷疑受感染的人士應盡早向醫生求診及告知醫護人員有麻疹接觸史。

當確認機場麻疹爆發後，衞生署在機場實施防控措施包括疫苗接種及驗血服務。截至今日下午6時，接種站為10人接種麻疹疫苗，累計已為7,947人進行接種。