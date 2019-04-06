【麻疹爆發】再多一名機場乘客主任染病　出疹後仍上班　累計55宗

麻疹襲港，今天（6日）新增一宗個案，患者為25歲男子，同樣是機場員工，他在機場1號客運大樓7樓任職乘客服務主任，他在出疹後仍有上班，並曾到機場的醫療中心求診。他在潛伏期內曾前往泰國。 現時本港麻疹宗數已累積有55宗，創下11年新高，當中有25人更是機場或航空公司職員。

男患者在4月5日晚上到香港國際機場一號客運大樓第六層的萊佛士醫療中心求醫。 （資料圖片 / 梁鵬威攝）

衞生署衞生防護中心指，截至今天下午4時，錄得一宗麻疹個案，涉及一名機場工作人員。該名25歲香港男子過往健康良好，於4月2日出現發燒，同日及翌日仍有上班。他於4月4日開始出疹，翌日也有上班，並在晚上到香港國際機場一號客運大樓第六層的萊佛士醫療中心求醫。他同日到北大嶼山醫院急症室求醫，並轉送瑪嘉烈醫院入院接受治療。其呼吸道樣本經檢測後證實對麻疹病毒呈陽性反應，他仍留院，情況穩定。他報稱曾接種麻疹疫苗，於潛伏期內曾前往泰國，但病毒傳染期內則沒有外遊。其家居接觸者為父、母、姐姐和外甥，至今沒有出現病徵，並正接受醫學監察。

男患者在機場1號客運大樓7樓任職乘客服務主任，他在出疹後仍有上班。 （衞生署資料）

衞生署指，根據病人提供的資料，他於潛伏期內沒有接觸麻疹病人。衞生防護中心接獲以上確診個案通報後，隨即展開流行病學調查，並已進行接觸者追蹤的工作，調查仍然繼續。

衞生署表示，截至今日下午六時，機場的接種站為18人接種麻疹疫苗，累計已為7,937人進行接種，另外，截止今日下午五時，中心的熱線共接獲2,888個查詢。

現時本港麻疹宗數已累積有55宗，創下11年新高，當中有25人更是機場或航空公司職員。