【丁權覆核案】郭卓堅：不同意丁屋為原居民合法傳統權益　將上訴

丁權政策司法覆核案今天裁決，法官判詞裁定「長洲覆核王」郭卓堅部份理據勝訴，包括以私人協約形式建丁屋、或換地建屋屬違憲，惟判詞指丁屋政策則屬《基本法》保障的新界原居民合法傳統權益，有分析指郭氏明贏實輸。 入稟申請人、長洲居民郭卓堅指，對於今次判決感部分滿意，因過往建丁屋可自決，現則可由政府把關，整體而言應算勝仗，但他不同意丁權屬傳統權益，認為可再斟酌推翻，因此屬70年代起的臨時措施，將會提出上訴。

申請人為郭卓堅及呂智恆（張浩維攝）

郭指，是次裁決意味原居民日後不可與政府互換及買賣，規定必須利用已有的私人土地及承諾自住，始能建屋，認為港府可擁把關權力，「以後唔會賣丁、套丁乜都齊」，但他不同意丁權屬傳統權益，因為此屬70年代後始誕生的臨時措施，將會提出上訴。

但他認為，今次整體而言仍算勝仗，雖然丁權被裁定屬《基本法》保障的原居民合法傳統權益，但他指仍可斟酌，並非敗訴，「唉，面留返比鄉議局啦」。他又指，裁決後心情高興，因丁權覆核案關乎民生事項，又謂以後不想「打政治（覆核官司）」，另有律師議員正協助申請健力士世界大全紀錄。

▼圖解丁權覆核案來龍去脈▼