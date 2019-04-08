廉署起訴鐘錶製造商前董事　涉暪報利益呃Citizen子公司7000萬

廉政公署落案起訴德明金屬製品有限公司前董事謝田，控告他涉嫌欺詐，向日本知名腕錶品牌西鐵城（CITIZEN）附屬公司作出虛假陳述，轉移逾7500萬生意。目前被告已被保釋，將在周二（9日）應訊。

從2003年起，西鐵城時計株式會社的附屬公司新星工業有限公司，開始替西鐵城向德明發出金屬錶帶的訂單。現年60歲的被告謝田，案發時是金屬錶帶及錶鏈製造商德明的董事兼股東；而他2008年4月起與另一人成立另一間貿易公司，並擔任董事及股東。

謝田在2008年4月10日至2016年8月31日期間，向新星的董事虛假表示自己成立的貿易公司，能夠向新星供應德明所製造的金屬錶帶或錶鏈，情況猶如新星直接向德明就相同產品以相同價錢發出購貨訂單一樣。結果導致新星1017張總發票金額超過7500百萬元的上述產品購貨訂單，由德明轉給該貿易公司，但謝田未有向德明及新星披露自己在該貿易公司的權益。

過程中，謝田的貿易公司向德明取得總發票金額超過6800萬元的金屬錶帶或錶鍊等產品，並供貨給新星。

德明表示，如果知道被告在該貿易公司的權益，不會接受貿易公司的採購單。新星亦表明，若知道該貿易公司所收取的貨品價格實際上較德明高，不會同意向貿易公司發出購貨訂單。

廉政公署早前接受貪污投訴，於上周四（4日）起訴，控告謝田反《盜竊罪條例》第16A條，屬於欺詐。案件將於明日（9日）在西九龍裁判法院應訊。