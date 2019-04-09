騎劫WhatsApp帳戶索錢、買點數　首季損失金額較去年同期升五成

有騙徒利用登入WhatsApp的驗證碼騎劫帳戶後，扮成事主向其親友索錢或要求代購遊戲點數。據警方統計，2018年及今年首3個月，合共接獲799宗該類個案，當中93%涉及受害人被騙購買點數，損失金額共達910萬元。而今年首3個月的受騙金額達270萬元，較去年同期增50%。 而單宗最高損失金額的案件發生在今年1月，一名48歲男子被騙花43萬元幫「家姐」買點數。警方呼籲，市民勿輕易向他人提供驗證碼，及不要幫代購點數。為預防WhatsApp帳戶被騎劫，建議用戶設置「雙步驟驗證」。如WhatsApp帳戶不幸被搶，亦有三招可重奪控制權。

靠驗證碼騎劫目標帳戶

WhatsApp已成為不少人日常聯絡的手機軟件，卻已成為騙徒「下手」的工具。網絡安全及科技罪案調查科署理警司劉家豪解釋，騙徒首先用不同方法駭入事主手機，然後在事主WhatsApp找「獵物」。騙徒除了以事主身分直接託聯繫其親友購買點數卡外，亦會利用聯繫人作為新目標，在另一部手機的WhatsApp登入聯繫人的電話號碼後，向聯繫人指剛向對方發了一條短訊，要求告知短訊中的驗證碼，聯繫人提供後，騙徒就可以成功登入新目標的WhatsApp，而真正的用戶同時就會被登出，在騎劫帳戶期間，周而復始地找其他潛在目標。

2018年損失金額按年增79倍至640萬元

警方自2017年10月首次接獲涉及以驗證碼犯案的WhatsApp騙案，同類騙案去年共有601宗及涉款640萬元，相較2017年的50宗及8萬元，分別大幅增加11倍及79倍。而由2018年至今年3月，警方於15個月內，共接獲799宗WhatsApp驗證碼騙案，94%有金錢損失，包括744宗涉及買點數及9宗涉及騙取現金。當中今年首3個月有152宗涉購買點數卡的騙案，涉款270萬元，較去年同期的180萬元，增加50%。受害人按年齡分類，以41歲至60歲最多、佔整體近半，其次是60歲以上長者，佔17%。

（警務處圖片）

單一案件最高金額為43萬元買點數卡

去年至今年3月，單一案件最大損金額為43萬元，於今年1月發生，一名48歲男子按家姐的Whatsapp訊息要求，在便利店共代購169個序列、總值43萬元的點數卡，殊不知原來家姐Whatsapp帳戶已在當時被騙徒控制。

網絡安全及科技罪案調查科警司曾雅詩表示，騙徙是利用事主與受害人之間的信任，對於親友突如其來購買點數卡的要求，大部份受害人都不求甚解，亦有情況是騙徙假借事主身分，向事主父母指有急事需要錢等，家人一時心切而不虞有詐。

警方呼籲勿輕易提供驗證碼

劉家豪表示，所有案件仍正調查中，目前未有人被捕。他解釋，調查困難之處在於購買點數卡有別於銀行轉帳，難追查款項流去。警方已與便利店合作宣傳，加強識別有可疑的點數卡交易。

警方提醒，一旦WhatsApp帳戶被騎劫，用戶可即時刪除WhatsApp程式並重新下載和重新登入，如未能獲得短訊驗證碼，可選擇語音認證，WhatsApp會透過海外電話向用戶提供驗證碼。

若上述兩種方法都無效，可向WhatsApp發電郵講述事件，並要求在短時間內重奪控制權。事主同時應透過其他方法，告知親友情況，提醒他們勿上當。警方呼籲，市民勿輕易向他人提供驗證碼及代購點數，為預防起見，建議市民在WhatsApp設置「雙步驟驗證」。

WhatsApp設置「雙步驟驗證」方法︰

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重奪WhatsApp控制權方法︰