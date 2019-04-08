中咗iPhone XS Max？　「呃資料」中獎訊息再瘋傳　IT專家教自保

「恭喜您！你目前所使用的裝置被電腦隨機抽中了！我們將送出iPhone XS Max做獎品！請點選下方OK進行領獎」。近日大量網民稱以手機或電腦上網時，屏幕突然彈出「中獎」訊息，雖然很多人對這類舊式騙取資料方法早有提防，不過「橋唔怕舊」，仍不時有人中伏按入，結果被騙。 面對欺詐訊息流傳，市民可如何自保？香港資訊科技商會榮譽會長方保僑接受《香港01》訪問時表示，大部分彈出式訊息目的都是收集資料，市民可安裝防毒及阻擋廣告軟件以減低風險，遇到來歷不明的網站或對網站有懷疑時，最重要都是盡快關上視窗，切勿透露個人資料。

近日大量網民稱以手機或電腦上網時，屏幕突然彈出「中獎」訊息，相信是詐騙手法。（示意圖，GettyImages／視覺中國）

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自2018年9月iPhoneXS開售起，愈來愈多網民表示瀏覽網頁時會遇到彈出的網頁視窗，聲稱用家被隨機抽獎抽中，只要輸入個人資料便可獲得最新手機iPhoneXS Max作為獎品，「心水清」網民面對如此舊式的騙取資料手法，大多不會上當，但亦有人稱家中長輩仍在不知情下輸入了個人資料，以為可收到獎品。

一旦資料遭泄露，輕則會被賣作市場推廣之用，重則或有騙徒會利用資料犯案。（示意圖，GettyImages／視覺中國）

半年過去，近日再有網民發現，上網時經常遇到彈出的惡意「中獎」訊息，甚至會出現瀏覽網頁時突然被連結到不知名的網站，擔心詐騙訊息及網站再次流行，容易「中伏」也不自知。

相關方法並非新招，目標往往是對網絡保安認識不太深的人，騙徒看中用家「貪小便宜」的心態，聲稱只要完成簡單問卷或輸入個人資料便可獲得名貴禮物，從而吸引他們「自己上釣」，輕則資料會被賣作市場推廣之用，重則或有騙徒會利用個人資料犯案。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑建議，市民可安裝防毒軟體或使用有阻擋惡意網站及廣告功能的瀏覽器阻擋彈出的廣告視窗。（資料圖片）

當上網已成為生活日常，作為電子產品用家，究竟可如何防備資料外泄？香港資訊科技商會榮譽會長方保僑建議，市民可從最基本的源頭着手，安裝防毒軟體或使用有阻擋惡意網站及廣告功能的瀏覽器，並開啟阻擋彈出視窗功能。

遇到來歷不明的網站或對網站有懷疑時，市民應盡快關上視窗，切勿透露個人資料。（示意圖，GettyImages／視覺中國）

他指出，即使安裝了防毒及阻擋廣告程式，亦不代表必定不會遇到來歷不明的彈出視窗，故市民應保持警覺，盡量避免於該類網站輸入個人資料或授權執行任何程式。

另外，市民應定期檢查所瀏覽的網站來源是否正常，如牽涉侵權或來歷不明的網站，一般會附帶大量惡意廣告，一不小心很容易中招。如彈出的網站名稱並不熟悉，或涉及隨機構成的英文及數字網址，大多都不是正式的網站，這時候毋須猶豫，只要關上視窗便可保平安。

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