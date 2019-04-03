港鐵下周一在荃灣荃新天地增設特惠站　拍卡獲2元折扣優惠

港鐵繼上月宣布會推每程車費3.3%優惠，暫時抵銷車費加幅後，今日（3日）再表示會於下周一（8日）起，在荃灣荃新天地設置「港鐵特惠站」，市民只要使用成人八達通在特惠站拍卡，再於同日在荃灣入閘乘搭港鐵，就可獲2元折扣優惠。

港鐵表示，下周一起，將在荃灣荃新天地一期高層地下設置「港鐵特惠站」。（港鐵提供相片）

港鐵表示，下周一起，將在荃灣荃新天地一期高層地下設置「港鐵特惠站」，市民以成人八達通拍卡，再於當日在荃灣站入閘，乘搭機場快線外的行車線，前往任何車站，都可獲該程車費2元折扣優惠。港鐵提醒，市民拍卡後如在其他車站入閘，將不能享有優惠。

港鐵又稱，連同是次新增的特惠站，全港共有39個，遍布全港多個地方，現時每日為逾12萬名乘客提供優惠，期望增設特惠站後，可鼓勵更多距離車站較遠的市民，步行至最近的港鐵站乘車。

連同是次新增的特惠站，港鐵於全港共設39個特惠站。（資料圖片）

去年港鐵大賺160億元，基本業務利潤達112億，根據分享利潤機制，港鐵須撥2.25億元作車費回贈；另外，港鐵由於去年有12宗，涉及列車服務延誤超過31分鐘或以上的事故，需被罰款2,000萬元，因此今年港鐵有合共2.45億元，需撥作提供票價優惠。

另外，根據可加可減票價調整機制，港鐵今年原本最多可加價3.3%，不過港鐵之後宣布，在調整票價時，會將機制內承諾的每程3%扣減優惠，「加碼」至3.3%，優惠直至今年底，即變相暫緩加價。