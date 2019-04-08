【港珠澳大橋】連接路、口岸設施及填海　奧雅納AECOM顧問費近4億

近年本港多項基建接二連三出現施工問題，負責工程的承建商及顧問公司亦屢受抨擊。其中顧問公司奧雅納為多項基建擔任工程顧問，項目包括高鐵香港段、港珠澳大橋等，根據路政署回覆立法會特別財委會的議員提問時指出，大橋香港連接路的工程顧問為奧雅納，至於大橋香港口岸－填海及口岸設施的工程顧問則為奧雅納及艾奕康，兩項目顧問費分別為4000萬元及3.54億元。

路政署回覆立法會議員范國威提問時表示，奧雅納工程顧問香港有限公司分別擔任港珠澳大橋－香港連接路，以及大橋香港口岸－填海及口岸設施項目的工程顧問。當中香港連接路項目核准工程預算費用約250億，奧雅納的顧問費為4000萬元；香港口岸－填海及口岸設施核准工程預算費用逾358億，奧雅納連同另一顧問公司艾奕康有限公司(AECOM)的顧問費則共為3.54億元。



兩項目原訂的目標完工日期為2016年底，但最終港珠澳大橋要到去年10月24日才正式通車。

中環灣仔繞道於今年2月24日全面通車。(資料圖片)

大橋被揭發有近三成工程紀錄缺失

奧雅納曾於2016年因涉嫌擅自挪用政府數據，協助發展商新世界申請改劃元朗橫洲的土地用途，被罰「停賽」三個月；它又曾因低估高鐵列車駛入維修軌道的壓力，引致列車測試時出軌。而通車12年的深圳灣公路大橋最近出現鋼纜折斷；港珠澳大橋亦被揭發有近三成工程記錄缺失。



另外，艾奕康有限公司亦是中環灣仔繞道和東區走廊連接路的工程顧問，顧問費為1.39億。項目原訂2017年通車，最後延至今年2月才全面通車。

中環灣仔繞道通車前被揭隧道內有多條裂紋，牆身出現滲水等情況，部分更形成「鐘乳石狀」。其後運輸及房屋局局長陳帆解釋，天花板出現滲水痕跡，是源於隧道是密閉及於水底，需要噴上防火塗層，經過熱脹冷縮而出現類似水跡，重申隧道無安全隱憂的問題。