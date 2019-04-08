【麻疹爆發】醫管局擴闊疫苗接種　急症室及普通科分流醫護都打針

醫管局傳染病及緊急應變中央委員會聯同衞生防護中心代表，今日（8日）召開特別會議，決定擴闊醫護人員麻疹疫苗注射計劃，涵蓋急症室所有醫護人員及普通科門診分流站醫護人員，有關人員可於本周三（10日）開始於職員診所預約接種疫苗。醫管局總行政經理（感染及應急事務）莊慧敏醫生表示，有關安排已考慮到目前疫苗供應的緊張情況。

醫管局決定擴闊醫護人員麻疹疫苗注射計劃，涵蓋急症室所有醫護人員及普通科門診分流站醫護人員。（資料圖片）

上星期展開的首階段醫護人員麻疹疫苗注射計劃，為超過1,300名於高風險部門工作，而對麻疹免疫力不足的醫護人員注射麻疹疫苗。莊慧敏指，麻疹的初期病徵並不明顯，直至病人出現紅疹，才能明確顯示病人感染麻疹，與會的傳染病專家均同意，上述部門的醫護人員較有可能接觸於潛伏期內求診的麻疹病人，遂決定先為這些醫護人員接種疫苗，降低他們受傳染，與及進一步傳染給其他求診病人的風險。

不過，醫管局根據衞生防護中心提供資料，在1967年前出生或已接種兩劑麻疹疫苗的人士，認為一般對麻疹已有足夠的免疫力，現階段不會為他們注射麻疹疫苗。莊慧敏向專科門診病人呼籲，如病人在覆診當日出現發燒、紅疹等懷疑麻疹徵狀，請勿前往專科門診應診，可致電診所解釋有關情況並另約診期，同時到急症室求診，以及早確定是否感染麻疹。另外，前往急症室求診的病人及陪同求診人士都應佩戴口罩，離開醫院時緊記洗手。