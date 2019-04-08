【麻疹爆發】28歲懷孕婦女中招　傳染期曾到元朗容鳳書母嬰健康院

衞生署衞生防護中心今日（8日）公布，截至今日下午4時新增5宗新增麻疹個案，其中涉及一名28歲懷孕婦女，報稱曾接種兩劑麻疹疫苗，於潛伏期及病毒傳染期內均沒有外遊，亦沒有接觸麻疹病人，但在病毒傳染期曾到元朗容鳳書母嬰健康院接受產前檢查。 新增5宗個案有3宗涉及機場工作人員，其中一宗涉及25歲女子，在潛伏期前往日本，病毒傳染期則未有外遊；一宗涉及23歲男子，潛伏期內沒有外遊，病毒傳染期則前往南韓；另外一宗29歲男子在潛伏期及病毒傳染期均沒有外遊。另外還有一宗涉及外地傳入個案，該名41歲男子曾在潛伏期及病毒傳染期內曾前往菲律賓。目前本港麻疹個案累積已達61宗。

28歲懷孕患者 曾接種兩劑麻疹疫苗

衛生防護中心指，截至今日下午4時，本港新增5宗麻疹個案，當中有一名28歲懷孕婦女。她過往健康良好，於本月4日開始出疹。她於翌日到博愛醫院急症室求醫，同日轉送屯門醫院入院接受治療。其呼吸道樣本經檢測後證實對麻疹病毒呈陽性反應，情況穩定。據稱她曾接種兩劑麻疹疫苗，於潛伏期及病毒傳染期內均沒有外遊。根據病人提供的資料，她於潛伏期內沒有接觸麻疹病人。其相關家居接觸者至今沒有出現病徵，並正接受醫學監察。

值得注意是，她於病毒傳染期內，於4月2日曾在下午時分到元朗容鳳書母嬰健康院，接受產前檢查。

3名機場工作人員染病

另外有3宗案例涉及機場工作人員，首宗個案涉及一名25歲女子，過往健康良好，於2日開始發燒，於4日開始出疹。她於3日到屯門醫院急症室求醫並入院接受治療。其呼吸道樣本經檢測後證實對麻疹病毒呈陽性反應，情況穩定，現已出院。她曾接種兩劑麻疹疫苗，於潛伏期內曾前往日本，但病毒傳染期內則沒有外遊。根據病人提供的資料，她曾接觸麻疹病人。其相關家居接觸者至今沒有出現病徵，並正接受醫學監察。

另外一宗個案涉及一名23歲男子，過往健康良好，於2日開始發燒和出疹。他於3日向一私家醫生求醫，同日到屯門醫院急症室求醫並入院接受治療。其呼吸道樣本經檢測後證實對麻疹病毒呈陽性反應，情況穩定，現已出院。他曾接種兩劑麻疹疫苗，於潛伏期內沒有外遊，但病毒傳染期內則曾前往南韓。根據病人提供的資料，他於潛伏期內沒有接觸麻疹病人。其相關家居接觸者至今沒有出現病徵，並正接受醫學監察。

第三宗個案涉及一名29歲男子，過往健康良好，於2日出現發燒，於4日開始出疹。他於3日向一私家醫生求醫，4日到律敦治醫院急症室求醫並入院接受治療。其呼吸道樣本經檢測後證實對麻疹病毒呈陽性反應，情況穩定，現已出院。他曾接種兩劑麻疹疫苗，於潛伏期及病毒傳染期內均沒有外遊。根據病人提供的資料，他於潛伏期內沒有接觸麻疹病人。其相關家居接觸者至今沒有出現病徵，並正接受醫學監察。

最後一宗則為外地傳入個案，涉及一名41歲男子，過往健康良好，於1日開始發燒，2日開始出疹。他於3日到伊利沙伯醫院急症室求醫並入院接受治療。其呼吸道樣本經檢測後證實對麻疹病毒呈陽性反應，情況穩定，麻疹疫苗接種史不詳。他於潛伏期及病毒傳染期內曾前往菲律賓。

衞生署發言人呼籲，麻疹的潛伏期（即由感染後到發病的時間）為7至21日。市民於上述時段曾到相關公眾地點，於7至21日（即醫學監察期）內應觀察有否出現麻疹病徵，包括發燒、皮膚出現紅疹、咳嗽、流鼻水和眼紅等。

孕婦、未滿一歲兒童應避免到人多地方

發言人指，當出現相關病徵，應戴上外科口罩，停止上班或上學，避免前往人多擠逼的地方和避免與未有免疫力人士接觸，尤其是抵抗力弱人士、孕婦及未滿一歲的兒童。懷疑受感染的人士應盡早向醫生求診及告知醫護人員有麻疹接觸史。

當確認機場麻疹爆發後，衞生署在機場實施防控措施包括疫苗接種及驗血服務。截至今日下午6時30分，累計已經為7977人進行接種。另外，截止今日下午五時，中心的熱線共接獲2952個查詢。