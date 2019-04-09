【佔中九子案】戴耀廷陳健民等被控妨擾罪　九子全部罪成

2014年發生逾70天的佔領運動，被指是佔中發起人的「佔中三子」戴耀廷、陳健民、朱耀明在事後近兩年等被追究事件，立法會議員陳淑莊及邵家臻等6人，亦被指在事件開始時站台，並呼籲他人上街及支援，9人因而被控控煽惑他人作出公眾妨擾等6項控罪，他們全部否認控罪，並指參與者的行為非他們所能控制，法官陳仲衡今（9日）下裁決，「佔中三子」及各被告均有罪名成立，法官在判辭摘要中重申，公民抗命並不是刑事控罪的抗辯理由。法官押後至下午聽取求情，全部暫准保釋。

佔中九子早已到達法庭。（張浩維攝）

三子有一罪不成立

法庭原定於今早九時半開庭，惟各被告入犯人欄後，法官突然宣佈要準備判辭，押後一小時才開庭，眾被告即放鬆心情聊天，戴耀廷亦面露微笑。而一名在庭外等候的七旬婆婆，在等候期間更疑「焗親」不息，需要救護車送院。

法官開庭後即下達長達268頁達700多段的裁決理由書，並以口頭宣讀裁決，裁定所有被告，除戴耀廷、陳健民及朱耀明三人有一項妨擾罪不成立外，其餘各項控罪各被告全部罪名成立，即九人均有罪名被裁定罪名成立。

↓↓各人定罪情況一覽↓↓

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法官認為控罪未有損言論自由

就三子面對的串謀煽惑公眾妨擾罪，法官裁定三人在2014年9月28日宣佈啟動佔中，只是改變原計劃在中環進行的佔中運動。惟他們之間的協議，仍是透過不合法地在公眾地方造成阻礙，串謀作出公眾妨擾。

至於控罪二及三，主要依賴首七名被告在2014年9月27至28日於添美道的發言，控辯雙方曾就這罪或有限制言論自由之嫌，或涉違憲，法官稱他聽取過陳辭後，認為指控沒有超出法律所指，不會對於行使基本權利享用言論自由，及參與和平集會引發寒蟬效應，或令人禁聲。

同意示威和平進行

法官同意控方不爭議示威是和平進行，故就此運用合理性的原則，在檢視造成妨礙的行為時，要考慮實際情況及程度，包括阻塞的長度及程度、時間地點，以及目的。

至於「佔中三子」戴耀庭、陳健民及朱耀明，各有一至兩項控罪不成立，法官指主要因三人在這些控罪期內並不在場，其中朱耀民在第2項妨擾罪的控罪時間中，並沒有在該場合出現，另佔中三子在第三條控罪所指的場合亦不在現場。

戴耀廷及陳健民今早到法庭情況。（張浩維攝）

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9名被告：戴耀廷（54歲）、陳健民（59歲）及朱耀明（75歲）、立法會議員陳淑莊（47歲）及邵家臻（49歲）、學聯前常委張秀賢（24歲）及鍾耀華（25歲）、社民連副主席黃浩銘（30歲），及前立法會議員李永達（63歲），9人共被控6項妨擾罪。

九子離庭支持者鼓掌數分鐘

雖然9子全部都被判刑，但當下在場人士都保持沉默，直至9子步出法庭之際，市民才鼓掌夾道支持，9人揮手致謝，並與支持者握手擁抱，現場掌聲持續幾分鐘。

控方指控追溯至2013年

控方的指控追溯至2013年「佔中三子」戴耀廷、陳健民及朱耀明提倡「讓愛與和平佔領中環」，指該年3月三子在記者會上宣告佔中計劃，戴作為代表讀出「信念書」，表明想藉佔中運動達致真普選的訴求。

警方在金鐘中環一帶放出多枚催淚彈，令現場氣氛非常緊張。（資料圖片）

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指「三子」曾在電台宣揚信念

控方指戴在記者會上明言，若當局不理市民的民主訴求，並提出一個不合乎國際標準的普選，便會以公民抗命的方式佔領中環；朱亦稱會以公民抗命方式，顯露公義未得彰顯；而陳則說大家坐在中環的道路，若有人來拘捕，將不會反抗，讓對方抬上警車，故警方拘捕參與者便不會出現癱瘓中環的情況。三人其後在不同的電台節目、講座等繼續宣揚運動的信念、程序、目的等。

控方認為，三人的言論已構成串謀煽惑公眾，不合法地阻塞公共地方或道路。他又指選址中環是經過計算，透過不合理地阻礙城市中心，迫使當局回應訴求。

「八三一決定」後學生示威

控方亦提到2014年人大發表「八三一決定」後，學生不滿方案並舉辦示威，行動演化成衝擊政府總部東翼前地、堵塞添馬道等事件；「佔中三子」與另外六人，被指有份參與2014年9月27至28日在中環一帶的示威，站台且不斷呼籲市民加入支援。控方認為眾人的行為足以構成妨擾罪。

被告稱無法預計參加者的行為

辯方指運動爆發的日期、地點等和原本計劃不同，被告無法預計參加者的行動，批評控方故意忽視有群眾是觀看即時新聞或社交媒禮後才自發上街，並指警方施放催淚彈引發更大規模佔領，之後更容忍佔路，在約80天的運動中都沒有採取行動。辯方質疑控以公眾妨擾罪並不恰當，又指如被告鼓勵市民參加和平非暴力集會的行為被裁定違法，將引發寒蟬效應，侵犯憲法保障的言論和表達自由。

案件編號： DCCC480/2017