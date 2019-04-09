【醫委會】醫生組織促醫管局支持　海外醫生公院工作三年免實習期

醫委會上周三（3日）就放寬海外醫生實習條件投票，4個方案全數被否決，醫護人員及病人組織亦紛紛促醫委會盡快重啟投票，改善本港醫護人手不足的問題。前線醫生聯盟早前聯署要求醫管局在醫委會內的委員，即九龍中醫院聯網總監盧志遠，投票支持容許海外醫生考執業試後，需在醫管局工作至少三年可豁免實習期。 醫管局回覆指，支持任何可以吸引非本地培訓醫生加入公立醫院，並有助紓緩醫生人手短缺和工作壓力的方案，希望醫委會能盡快重啓相關討論，並通過改善或豁免非本地培訓醫生實習期的方案。

4月3日醫委會就四個方案投票，委員取向如下：

前線醫生聯盟在聯署提到，對於醫委會否決4個海外專科醫生豁免實習方案，他們感到被出賣，更指方案遭否決，病人的利益則原地停留於水深火熱之中。聯盟稱，公立醫院在本港醫療體系佔比最重，認為外來醫生有必要熟習其運作，而在其他醫療機構工作的醫生職責不同，為確保醫生質素，難以豁免於其他機構工作的海外醫生實習安排。

聯盟又在聯署指出，廣大市民普遍均認同應該增加公立醫院人手，為符合公眾利益及期望，任何豁免方案須以此為目標，前線醫生聯盟促醫管局投票支持容許海外醫生考執業試後，需在醫管局工作至少三年可豁免實習期的方案，否則醫管局須公開向一眾醫管局醫生仝工解釋原因。

醫管局回覆時並無表明會否支持前線醫生聯盟建議的方案，僅稱就香港醫務委員會探討豁免非本地培訓醫生的實習安排，醫管局支持任何可以吸引非本地培訓醫生加入公立醫院，並有助紓緩醫生人手短缺和工作壓力的方案，他們會繼續參與有關討論，亦希望醫委會能盡快重啓相關討論，並通過改善或豁免非本地培訓醫生實習期的方案，以吸引更多合資格的非本地培訓醫生來港於公營醫療系統服務。