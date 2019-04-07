醫委會否決放寬海外醫生實習　惹醫醫相衛之嫌　蔡堅：有被屈感覺

公院醫生人手緊張，但醫務委員會上周否決全數4個放寬海外專科醫生實習期方案，引來社會批評醫醫相衛，醫委會委員之一、醫學會前會長蔡堅於無綫節目受訪時表示無奈，坦言有被冤枉感覺，他認為相關結果源於投票機制失效及建制委員「甩轆」所致。 蔡又指，自己所提的修訂方案是以業界前線意向為依歸，認為加入綑綁簽約是必需條件，否則難以解決問題，但認為可考慮是否放寬至兩年亦可，他又期望可修正投票方式，以簡單多數作決，期望盡快達成協議，「但如果求其過，良心做唔到」。

醫委會上星期否決全數4個放寬海外專科醫生實習期的方案，政府及多個醫學組織、病人組織均表示失望及遺憾。(資料圖片)

醫委會約4個月前成立專責小組，並提出4個方案 (見下圖)，予委員逐一投票表態，最終全數遭到否決，蔡堅認為，投票機制失誤是其一因素，當中規定票數需過半數，始能過關，以致有接近比數的方案僅欠一票，也同被否決。

(01製圖/資料圖片)

蔡堅願打賭：多過10個海外專家嚟香港，輸乜都得

蔡堅又稱，政府當局方稱可預期吸引100個海外醫生回港執業，但他個人不敢苟同，亦不相信有關方案奏效：「我願意輸賭，如果超過10個返嚟，輸乜都得。」又認為最終只能吸引數名達官貴人醫生子女「海歸」。他又提到，方案四是根據業界前線同事民調意向作依歸，並由他本人提出修訂，認為需於考取執業試後，與醫管局綑綁簽約3年，始能有效挽留人手，及解決公立醫院人手不足情況，「唔相信無簽約，佢哋願意留在環境咁惡劣的地方工作。」

被問到轄免實習期、但綑綁簽約的規定，是否變相「減完辣又再加返辣」？他則堅持，對有志回港的海外醫生而言，影響不大，他又表明，事前已明知票數多數會輸，但基於尊重業界精神，遂仍然投票。

至於會否擔心倘政府介入後，業界得不償失？他則指以前無此憂慮，「但𠵱家擔心少少。」又認為「天要下雨、娘要嫁人」，是「無辦法」。被問到民意向背，業界可有空間退讓，他則指民意易被操縱，不應在壓力下便要將原則相讓。他期望下月初開會時，可修訂規則再作討論，亦認為必須改變投票方法，以簡單多數決定，並盡快達成協議，他重申必須要求簽約，但是否可放寬年期，則可另議，期望盡快達協議，「都希望建制投票時唔好再甩轆。」

