醫委會否決放寬海外醫生實習期四方案　蔡堅：投票機制有缺陷

醫務委員會上周三（3日）否決4個放寬海外專科醫生實習期的方案。醫學會前會長蔡堅今（8日）接受港台節目《千禧年代》訪問時直指，投票機制有缺陷，每個方案需過半數才作下一輪「對決」，最終導致全部方案被否決，「我哋（醫學會）屬少數票，都打定輸數，係向政府、業界表達已經跟從原則、意願。但唔知點解另一邊都輸，係意料之外。」 他又指，由於需求增多，靠增加海外醫生人手亦無法填補本港醫療系統淪陷問題，更認為問題並非出於人手不足，「政府應該收納全部私家醫生，每次睇症後俾錢，好似依家長者醫療券咁，又可以控制水平和品質。」

蔡堅認為，醫務委員會上周否決全部放寬海外醫生考執業試後的實習安排，投票機制有缺陷。（資料圖片 / 黃寶瑩攝）

蔡堅表示，醫務委員會開會前2至3日，才將四個方案交給委員了解，認為討論時間不足，及只可以修改方案，卻不允許額外再提方案。而投票機制亦有缺陷，首輪投票需過半數通過，才有下一輪「對決」，「又有醫學會總人數與委任人數有相差，是18:14，當日都打定輸輸，只是向業界表示我哋跟意願，又唔會因為輸而上訴。」蔡堅指，當日容許方案四作修改，「但我哋覺得好笑，唔係樂見其成，佢跑唔出仲要賴醫生委員，覺得好好笑，邊有醫醫相衛。」最終方案一及方案二的結果相近，即海外專科醫生考執業試後，若曾在醫管局、衛生署或大學醫學院工作滿三年即可免實習；與執業後需在醫管局工作滿三年，才可獲免實習。

對於海外專科醫生在考試後，綑綁在醫管局工作年期可由3年變2年，才豁免實習。蔡堅澄清並非個人建議，「2年期係記者提出嘅問題，我不抗拒。我尊重業界醫生意願，希望可以一齊討論。」

他又指，增加海外醫生人手，亦未能填補本港醫療系統淪陷的問題，「依家問題係愈多人就愈多需求，本港有7,000名醫生係醫管局做，佔一半以上，亦只能一個病人睇症3分鐘，點解病人組織唔提出5分鐘，應該佢哋要求。但不能要求基層醫療去主導香港醫療，只靠專科醫生睇病人，係愈睇愈唔掂。」他指，每個病人到醫院看診，找數名專科醫生看不同病症，卻每次僅3分鐘，成效存疑。他說：「問題唔是人手。全部私家醫生應收納係政府系統，每次睇症就政府俾錢，好似老人券咁，控制水平和品質。但政府唔考慮，可能涉及資源問題，但膨脹繼續，費用大過吸納私家醫生。」