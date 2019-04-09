【麻疹爆發】患者曾到元朗健康院產檢　職員派口罩予孕婦防疫

本港麻疹確診個案繼續增加，截至昨日（8日）確診個案已增至約61宗，而昨日更公布今年首名孕婦感染麻疹。該患者在病毒傳染期曾到元朗容鳳書母嬰健康院做檢查。記者今日所見，元朗容鳳書健康中心嚴陣以待，一樓母嬰健康院門外，有職員把守，向進入健康院的人士派發口罩。

被問到是否一定要戴口罩才可入內時，母嬰健康院職員點頭，並指一指呼籲染上麻疹等傳染病者不應入內的告示，解釋或與麻疹疫情有關。至於派口罩是否今日開始的新措施？她就稱自己只是替工，並不清楚。

孕婦梁小姐指，早已注射了兩針麻疹針，認為戴口罩已足夠，毋須過分擔心。（鄧穎琳攝）

到容鳳書健康院作產前檢查、懷孕約30周的梁小姐表示，在新聞報道中得知事件，但自己在香港出生、早已注射了兩針麻疹針，加上事發至今已相隔多天，認為跟隨新聞的指示，戴口罩已足夠，毋須過分擔心。至於同樣懷孕30周的張太亦認為，「唔擔心，如果唔嚟得，就會打畀我哋取消」。

至於帶小朋友到容鳳書健康院接受評估的家長歐女士直言，對本港出現多宗麻疹個案感到憂慮，「擔心架，元朗確診咗幾宗，我又帶住小朋友」，但由於昨晚才得知消息，趕不及更改預約，所以只好戴口罩才進入診所，亦預備了消毒紙巾清潔雙手。

除了產前服務及兒童健康檢查，容鳳書健康院亦提供普通科門診服務。現年70歲的羅先生指，自己到診所是查詢覆診日，逗留時間短，「細個出過麻疹，有抗體，唔擔心！」