【麻疹爆發】首宗孕婦中招　何栢良：無免疫力孕婦　最嚴重可流產

本港今日新增5宗麻疹確診個案，其中涉及一名28歲孕婦，該婦女報稱曾接種過麻疹疫苗，而她在傳染期內到母嬰健康院做產檢。港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，若孕婦對麻疹無免疫力，可能引發肺炎、腦炎等並發症，外國亦曾有早產、流產案例。 但他相信，大部份港人都曾接種疫苗，故即使抗體水平下降亦能提供多一層保護，減低出現嚴重併發症風險。他呼籲孕婦在人多密集的地方，以及前往產檢時都應當佩戴口罩，減低中招機率。

衛生防護中心今日（8日）公布，截至今日下午4時新增5宗新增麻疹個案，其中涉及一名28歲懷孕婦女，報稱曾接種兩劑麻疹疫苗，她曾在病毒傳染期間在元朗容鳳書母嬰健康院例行產檢。

港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，孕婦若無免疫力，可能會引發嚴重並發症。（資料圖片）

何栢良：外國曾有過流產案例

港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，對於沒有麻疹免疫力的孕婦來說，一旦感染有機會引致並發症，包括肺炎和腦炎。外國亦曾有孕婦感染後早產及流產的案例；若孕婦並發症嚴重，甚至會胎死腹中。

何栢良續指，若孕婦接種時間太早，如已經過去20年，體內的抗體水平有可能下降到較低水平，難以抵抗麻疹病毒；但他強調，香港大部分人都接種過麻疹疫苗，能提供多一層保護，故孕婦體內仍有抗體，出現嚴重並發症的可能性則較低。

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人口密集地、產檢時孕婦應佩戴口罩

截至今日，本港已出現61宗麻疹案例，傳播鏈仍未斷。何栢良提醒孕婦，在人口密集的地方，如巴士、地鐵、密閉空間等，孕婦應佩戴口罩；如有產檢的必要，在醫院、診所等地方，亦應當佩戴口罩後再進入，以防病毒透過飛沫接觸傳播，保障自己。