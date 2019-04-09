【麻疹爆發】確診者曾到元朗容鳳書　市民：曾考慮取消預約

麻疹疫情持續，今年確診個案已增至最少61宗，當中29宗為機場及航空公司相關個案。政府昨（8日）公布今年首宗孕婦感染個案，相信在病毒傳染期曾到元朗容鳳書母嬰健康院做檢查。除了產前服務外，容鳳書同時提供兒童健康檢查、普通科門診服務等。 記者今日（9日）到場視察時，有數十名市民輪候看門診。有帶同幼兒到場進行健康檢查的市民直言，曾想過取消預約，但認為診所會加強清潔，故依期到場做定期檢查。

記者今日（9日）前往元朗容鳳書母嬰健康院視察。（鄧穎琳攝）

本港今年首宗確診的孕婦麻疹個案，涉及一名28歲懷孕婦女，她報稱曾接種兩劑麻疹疫苗，於潛伏期及病毒傳染期內沒有外遊，亦沒有接觸麻疹病人，但在病毒傳染期曾到元朗容鳳書母嬰健康院接受產前檢查。現場所見，大多求診者均有帶戴口罩。

帶同9個月孫仔到元朗容鳳書健康中心的市民曾女士說，得知有麻疹感染者曾到訪後，一度考慮取消兒童檢查，但相信診所會加強消毒及防控，故依原定預約時間到場。她指，診所備有口罩供成人及小朋友使用，診所內環境乾淨，另為防感染在等待期間會盡量留在較少人的區域，離開後亦有清潔雙手，以及幫小朋友抹手：「（小朋友）未打針，一般歲幾先打，但唔會太擔心，走前抹過手腳」。

手抱孫兒的曾女士指，曾想過取消兒童檢查預約。(鄧穎琳攝)

另一名同樣帶小朋友到診所進行兒童檢查的陳女士指，事情得悉有麻疹確診者曾到訪，但認為屬個別事件，「個別的，個人抵抗力問題」。她稱，診所要求到診者戴口罩，只是兒子年紀尚小故未有戴口罩，離開前亦有用自備的消毒紙巾清潔雙手。

至於到場覆診的市民麥先生指，事前不知道有麻疹確診者曾在病毒傳染期到元朗容鳳書，而無注射麻疹疫苗的他亦表示不擔心，「唔擔心，平日身體健康，少去人多地方，今日有兩聲咳所以都有戴口罩。」