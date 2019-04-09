又到畢業生搵工季節　僱主建議多談人生閱歷　面試可「加分」

尚餘約兩個月就到大學生畢業的日子，相信不少人正忙於準備面試及寄履歷表。但要做真正的「打工仔」，尚有一關「面試」的考驗。 三個來自科技、測量及會計界的高層，今（9日）就為應屆畢業生提供面試秘訣。三人都認為，「容易掌握科技」是新世代在面試工作時的優勢，但就建議應徵者要不斷學習、進步，並多談自己的人生閱歷，就可以在面試時獲得「加分」。

許珮雯直言，「要不斷想學習，呢個心態好緊要。」（李家偉攝）

香港城市大學今（9日）舉行僱主午宴，讓學生及不同公司的僱主交流心得，其中三個僱主更即場分享面試秘訣。微軟香港有限公司人力資源總監許珮雯過去接觸過不少社會新鮮人，她提到不少大學生已懂得透過新科技表達意見或做報告。但她提醒，科技日新月異，學生要一直進步、掌握新科技才能保持優勢：「要不斷想學習，呢個心態好緊要。」她又提到，在工作上無「英雄」，在職場必須要有團隊精神，才是一個好員工。

溝通技巧是面試重點

利比有限公司董事陳文康亦認同說法，他指工程測量界作為傳統且專業行業，員工能夠輕易掌握新科技絕對是優勢；而如果員工早在學時已考獲相關技能資格就更會優先考慮。他又認為，因為行業要面對不同行業的人，所以溝通技巧也會是面試考核的一大重點。

社會新鮮人要投入職場，難免會手足無措。安永會計師事務所合夥人周雪鳳稱了解他們或者社會經驗不足，認為不論在應徵或工作時同學亦應敢於表現自己，並盡力擴闊自己的視野；她又建議，在面試可以多談及自己的人生閱歷，如參加過的課外活動、留學經驗等，這些也是「加分位」。