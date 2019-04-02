政府決定城大、理大於石硤尾共建宿舍　城大：理大應改用馬鞍山地

政府決定香港城市大學與香港理工大學共用石硤尾達康路用地，用作興建學生宿舍，有關決定引起城大不滿，促政府考慮重新分配城大和理大的用地，讓城大能夠使用整片達康路用地，而理大則改為使用馬鞍山白石用地，方便兩校在符合經濟效益下進行管理。

香港城市大學。（資料圖片）

城大副校長（學生事務）葉豪盛及副校長（行政）李惠光發通告，稱城大在2009年時被告知九龍塘校園附近沒有可供批用的土地，故接受馬鞍山白石用地，用作擴建學生宿舍。後來得悉石硤尾達康路附近有用地，加上白石地盤工程仍在籌備階段，並未正式施工，故城大要求政府重新分配城大和理大的用地，將白石用地供理大使用。

然而，政府最終決定城大須與理大共用達康路用地建造學生宿舍，意咪著城大學生將與約1,680名理大學生共用有關地段。城大對政府決定感「非常遺憾」，形容兩校共用宿舍，將帶來管理上的困難和成本，重申不能低估共用地段的潛在安全管理或其他嚴重事故風險，促政府從資金和長遠管理角度出發，重新考慮讓城大與理大交換學生宿舍土地。

城大表示，若不接受與理大共用達康路用地，以及簽署「宿舍發展基金」服務協議，將無法獲得宿舍發展基金撥款，故在別無選擇下只能簽署協議。城大促政府重新考慮兩校交換學生宿舍土地的建議；並要求政府就兩所大學日後在管理聯合宿舍時的交通管制、人流與空間管理及其他安全管理等方面，為城大及理大提供支援。