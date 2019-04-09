【佔中九子．判刑】朱耀明：我只是個敲鐘者　讓人知道不幸在發生

佔中九子中，75歲的第三被告朱耀明，是眾人中年紀最長的一位，他與戴耀廷及陳健民被稱為「佔中三子」，戴及陳沒有為自己求情，只稱朱身體欠佳，只求法官免朱入獄。至朱亦親自向法官讀出求情信，他提到他自少的經歷，至佔中時捨不得在場的學生才留守現場，又回想重病時徘徊於生死邊緣，他囑咐過兒子說：「孩子！要好好照顧媽媽呀！」現面對判刑，他寄語港人要對抗制度的惡，無公義便沒有真正的和諧。庭內外不少人聽見朱牧師所言都不禁低頭拭淚，陳淑莊、邵家臻等亦眼紅紅。

佔中三子中，戴耀廷及陳健民求情時均沒有呈上求情信，律師只求別判朱耀明坐監。（張浩維攝）

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童年隨鄉里來港 首天便當學徒

朱耀明在犯人欄對法官說，這是他一生牧職最崇高的講壇，他講道數十年，最費時、最用心、受眾最多的講道，正是他這篇陳辭。

他憶述童年時在鄉間與祖母生活，看到許多「地主」受公審，祖母離世時托一名鄉里帶他到香港，抵港的第一天，便當上了學徒，他不甘心永遠煮飯和洗衣，便出走並露宿街頭，替人擦鞋為生，飽受歧視，更被黑社會欺凌毆打。他又曾因重病住院，從而在醫院看過了各種生離死別。

08年重病後只想陪伴家人

朱又說，他在2008年做大腸鋇劑造影檢查（Barium Enema），穿腸鋇入腹腔，即時要接受緊急外科手術，醫生表示我只有五成生存機會。徘徊於生死邊緣，幾乎陷於生離死別的時候，我囑咐兒子說：「孩子！要好好照顧媽媽呀！」

病後，他只有三個心願，就是做好教會退休後的交接工作；陪伴妻子和家人，特別兩位孫兒，他說很喜歡和孫兒們遊玩、嬉水；寫一本關於民運的歷史書，只此他便滿足了。兩年後他便退休。

朱耀明憶述當天聽到槍聲，之後煙霧瀰漫，天安門的景象即在他腦中浮現。（資料圖片）

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受戴邀請參與「公民抗命」

至2013年1月，戴耀廷發表一篇名為「公民抗命：香港民主運動的大殺傷力武器」的文章時，他初時不以為意，戴在同年2月邀請他及陳健民教授和我參與「公民抗命」時，他亦感到驚訝愕然。

聽見槍聲天安門景象湧現腦前

他又憶述2014年9月27及28日那幾天，朱曾叫義工和糾察離場，不要被捕，初時戴及陳等亦建議他隨義工離場。但最終他還是留下來待警察清場，三人撓手坐在一起等候被捕，怎料卻聽到槍聲，之後煙霧瀰漫，有人大喊：「警察放催淚彈」。

留下為守護學生

他指陳日君樞機即時大聲呼喊「不要作無謂犧牲，快撤離，我們不要為這不理性的政府作犧牲。」「現在不是犧牲的時刻，快撤離！」但在他腦中，卻湧現北京天安門的景象，他心裡想到：「一定要守護學生，保護群眾不受傷害。」

陳淑莊在聽朱耀明的求情陳辭時也禁不住眼濕濕。（盧翊銘攝）

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寄語港人對抗制度的惡

朱在最後陳辭時，引述主張和平非暴力爭取人權領袖馬丁路德金牧師的話：「沒有公義便沒有真正的和諧。」他又寄語香港人，要憐憫不公義制度下的受害者，包括示威者，也包括警察；以對抗制度的惡。

雨傘運動中，我只是一個敲鐘者，希望發出警號，讓人們知道不幸和災難正在發生，期望喚醒人們的良知，共挽狂瀾。如果我仍有氣力，必繼續在教會敲鐘，在世上敲鐘，在人心敲鐘。 「世人哪，耶和華已指示你何為善。他向你所要的是甚麼呢？只要你行公義，好憐憫，存謙卑的心與你的上主同行。」（彌迦書6:8） 朱耀明庭上陳辭

庭上代三子作宣告

他最後與另外「兩子」戴耀廷和陳健民宣告：

我們沒有後悔，

我們沒有埋怨，

我們沒有憤怒，

我們沒有遺憾。

我們沒有放棄。

耶穌說：「為義受迫害的人有福了！因為天國是他們的。」（馬太福音5:10）

慈愛，公義的上主，我將自己交託祢手中，願袮的旨意成就！

朱陳辭完畢，法官陳仲衡把案押後至明天，讓餘下的被告求情。

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