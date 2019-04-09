【佔中九子案】彭定康批以過時控罪「復仇式檢控」　嚴重分裂社會

佔中九子案今日(9日)裁決，佔中發起人戴耀廷、陳健民、朱耀明等九人全部都有控罪罪成，有關判決引起國際社會及傳媒關注。前港督彭定康撰文，憂慮判決將嚴重撕裂香港社會；國際特赦組織香港分會亦發表聲明，指有關罪裁決重挫香港言論自由；美國駐香港及澳門總領事發言人回覆《香港01》查詢時，重申應尊重港人的集會自由。

彭定康在英國人權組織香港監察（Hong Kong Watch）的網站撰文，形容裁決嚴重分裂香港社會。(香港監察網站截圖)

彭定康在英國人權組織香港監察（Hong Kong Watch）的網站撰文，形容裁決嚴重分裂香港社會，「當大部份人認為香港政府應該旨在凝聚社會時，港府卻已以不合時宜的普通法控罪，向2014年的佔領運動參與者進行「復仇式檢控」，令社會嚴重分裂。

At a time when most people would have thought that the aim of the Hong Kong Government should be to bring the whole community together it seems appallingly divisive to use anachronistic common law charges in a vengeful pursuit of political events which took place in 2014. 彭定康

文中亦提到，德國國會轄下人權委員會譴責今次裁決，主席詹森(Gyde Jensen)認為判決已敲起警號，反映現時香港泛民領袖及示威者面對的風險愈來愈大，強調不能接受示威者於行使言論自由及和平示威權時受到威嚇。

委員會成員帕策爾特(Martin Patzelt)亦譴責港府使用過時的法例去打壓民主價值觀及原則，呼籲中國履行承諾，讓香港保持高度自治，包括司法獨立、新聞及言論自由方面，並要求中國政府立即停止港府的政治起訴。

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國際特赦組織香港分會總幹事譚萬基亦批評，政府以措辭含糊的控罪，來迫害雨傘運動九子，有關裁決嚴重打擊香港的言論及和平示威自由，「政府日益以起訴作為政治工具針對和平行動的人，濫用法律來壓制有關香港民主及自主等敏感議題的討論。我們促請政府停止這種阻嚇人們合法行使言論自由權利的做法。」

美國駐香港及澳門總領事方面重申，必須尊重香港言論自由及集會自由的重要性，深信社會應接納不同政見。