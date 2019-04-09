陳凱欣評價前上司陳肇始：應對疫情可以更肉緊　食衞局做法太傳統

立法會議員陳凱欣曾任食物及衞生局政治助理，曾被傳與其上司、現任食衞局局長陳肇始不和，陳凱欣今(9日)與傳媒茶敘時，重申不和並非事實，形容陳肇始為人溫婉，能給人「穩陣」的感覺，但略有不足，「可以加多少少肉緊」。被問到如何評價現時食衞局的工作，她直指「仍然係用傳統方法去做」，認為政府「係時候改變」，加強對外發放訊息的渠道及速度。

陳凱欣形容陳肇始為人溫婉，能給人「穩陣」的感覺，但略有不足，「可以加多少少肉緊」。 （資料圖片）

否認不和傳聞

前食物及衞生局政治助理陳凱欣轉換跑道，進入立法會擔任議員數月，尤為關心她最為熟悉的醫療範疇，在立法會會議面對前上司、現任食衞局局長陳肇始時亦毫不留情，包括連番質詢食衞局在檢討長者醫療券時不夠全面。

外界早有傳言指「雙陳」不和，惟陳凱欣早前解釋因二人分工不同，較少同場出現。她今天與傳媒茶敘時，亦重申不和並非事實，形容陳肇始為人溫婉，能給人「穩陣」的感覺，但略有不足，「可以加多少少肉緊」，她解釋，如在應對麻疹這類疫情時，局長的應對能令人感到她亦十分緊張就更好。

現有機制應變太慢

她認為，醫院管理局、衞生署、衞生防護中心等部門，現時仍然用既有機制去處理事情屬「太慢」，「係時候改變啦，可以開放啲、突破啲。」她舉例指，近來她就麻疹疫情詢問專家意見，專家可以即時透過whatsapp向多間傳媒、議員傳送語音訊息，令大眾也可馬上得悉專家意見，政府亦可參考這做法，「如果讓錯誤消息包攬主流訊息，想去拗返就好難。」

不過，陳凱欣亦坦言，明白政府要改革並非易事，「係唔係要train（培訓）個人，可以隨時錄音？明白如果行錯一步，出事就好大鑊，所以要睇領軍人士肯唔肯行第一步，如果需要我幫忙，我都可以！」

被問到如何評價現時食衞局的工作，陳凱欣直言「仍然係用傳統方法去做。」 （鄭翠碧攝）

她並指，政助並非「superwoman 」（超人），在位期間已着力改善政策，「例如已努力叫增加醫療券金額，但唔係政助一講就做到，唔係喺政策話晒事。」

對於條訂逃犯條例，陳凱欣直指政府應聆聽市民的擔憂。她稱自己對法律細節不太熟悉，仍努力鑽研條例，「但各界的concern（擔憂）不是無理由的，不可不聽。」她表示，現時仍會先觀望政府提出一個怎樣的方案，最關注方案是否能把台灣殺人案的疑犯繩之於法。另外，被問到下屆是否會再參選，她指現時時間尚早，仍在考慮當中，亦未決定未來是否會加入政黨，「但我唔會講唔會做啲咩。」