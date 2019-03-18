【醫療券】陳凱欣連番質疑陳肇始　醫療券檢討不全面　只交功課　

政府早前宣布就長者醫療券使用視光服務時設上限，每名長者每兩年申領不多於2000元，有關建議引起視光師業界極大迥響。 立法會衞生事務委員會會議今日（18日）討論相關事項，立法會議員陳凱欣質疑政府的檢討報告不全面，連環質疑政府對濫用的定義，包括政府是否單從申領金額已定義屬濫用、有無調查個別濫用個案，又批評政府不應將西醫與視光師作直接比較。 身為上屆食衞局前政治助理的陳凱欣，連番質疑令其前上司、現任食物及衞生局局長陳肇始無法招架，僅重覆稱當局擔憂長者集中使用某些服務，會影響其慢性疾病的管理，便急急將其他質疑推由身旁的食衞局副秘書長回答。

陳凱欣質疑政府的長者醫療券檢討報告不全面，連環質疑政府對濫用的定義，包括政府是否單從申領金額已定義屬濫用、有無調查個別濫用個案。（資料圖片／張浩維攝）

會議討論長者醫療券的最新檢討結果，大部分發言的議員均不滿政府的檢討結果及新加的改善措施，並相應發言質疑政府的決定。

陳凱欣炮轟政府檢討結果不全面 濫用定義含糊

議員陳凱欣對政府新設上限感失望，形容只屬「交功課」之舉。她指政府的檢討不全面，並連環向與會官員提出質問，包括濫用的定義、是否單從金額定義濫用、當局有無調查濫用個案等。她又引述政府檢討報告指出，少於半數受訪長者認為醫療券金額夠用，質疑政府每年的恒常醫療券金額一直無增加，在私營醫療市場收費增加的情況未能幫助長者。

面對質問，食物及衞生局局長陳肇始僅重覆說，政府按視光師申領金額的中位數與其他行業比較高出逾千元，擔憂若長者集中將醫療券使用在某些服務，會影響慢性病的管理。惟此回答遭陳凱欣反駁，政府未有了解濫用情況，食物及衞生局副秘書長（衞生）阮慧賢則重覆衞生署有跟進投訴，亦交由個別專業的管理委員會處理。

當局擬為視光服務設申領上限，每兩年不多於2,000元。（資料圖片）

食衞局及衞生署公布醫療券檢討結果，限制視光師的服務金額為每人每兩年申領最多2,000元。（資料圖片／歐嘉樂攝）

議員：長者太精明 不想「蝕畀政府」 促撤累積金額上限

政府今年宣布將醫療券累積金額增至8,000元，人民力量議員陳志全及工聯會議員何啟明不約而同指出，部分長者太過「精明」，基於不想「蝕畀政府」而急於在限期前使用餘額。陳志全建議應不設限期，讓長者能更有效因應自己身體情況使用，何啟明亦建議將累積金額上限要取消，助長者更有效管理醫療券。議員張超雄則大力反對繼續增加醫療券累積上額，又指公眾的基層醫療責任在於政府，並非可申領醫療券的私營醫療服務提供者，他斥政府現時做法是浪費公帑。

陳肇始回應建議指要小心平衡年期及累積金額限制，重申政府一方面希望長者使用私營服務可減輕公營醫療壓力，不希望長者「慳住使」，另一方面衞生署將再加強針對長者教育工作，未來會繼續檢視金額上限。