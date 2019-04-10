食環署引用人工智能防治蚊患鼠患　逐步落實動用13科技產品

現正直春夏之交，蛇蟲鼠蟻已出動，當中蚊及老鼠可以傳染嚴重疾病。食物環境衛生署計劃在2019/20年度則使用1億元來防治蟲鼠、維持環境衛生，更使用13款科技產品對付蚊及老鼠；現時部分項目已經落實，其他將在今年年底推行。 新產品包括配備人工智能的熱能影像攝錄機，偵測老鼠的活動情況；又研發配備人工智能的影像系統， 以識別在誘蚊產卵器產卵的白紋伊紋，實時監察登革熱病媒，並引入一種可殺死孑孓（蚊幼蟲）的昆蟲生長激素，透過雌蚊散播至其他蚊子繁殖地方，將孑孓殺死。

獅子山公園去年成為本地登革熱爆發點，康文署因而關閉公園滅蚊。（資料圖片）

去年經蚊傳播的登革熱在香港爆發，共計163人中招；鼠患亦不可小視，去年9月底本港爆出全球老鼠傳人的戊型肝炎首例，震驚世界。

食環署公布在2019/20年期間，將會使用13項科技產品來保持環境衛生並防治蚊蠓及鼠患。當中包括使用A24高壓滅鼠器、Nara Bloc及Nara Spray鼠餌及噴劑、In2care捕鼠器等新產品；另外亦有將過去舊有的措施升級、擴大的措施，包括增設網絡攝錄機、改良版太陽能廢物壓縮箱等等。食環署表示，除現有人員外，食環署將安排專責人員， 研究在合適地點試用技術，以評估該等技術的適用性和成效，然後推展至全港使用。

去年本港出現全球首例老鼠傳人戊型肝炎。（資料圖片）

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