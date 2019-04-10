【佔中九子案】尚未判刑、可上訴　法政匯思批外交部對港法院施壓

佔中九子案昨日（8日）裁決，佔中發起人戴耀廷、陳健民、朱耀明等九人全部都有控罪罪成。有法律界人士指出，公民抗命在法律角度而言，不是一個抗辯理由，是求情理由，暫未知法官是否認同案件屬公民抗命。不過，由於案件仍未判刑及可上訴，就外交部稱中央政府堅定地支持香港特別行政區依法懲治非法佔中的主要組織者和策劃者，恐會給壓力予香港法院，現階段發表評論並不恰當。

佔中9子案昨未完成陳情，今天繼續。（羅君豪攝）

公民抗命非抗辯理由 可作求情

法政匯思召集人李安然今早（10日）於港台節目《千禧年代》表示，公民抗命本質正正是違反法律，又引用香港眾志秘書長黃之鋒於終審法院的案件指出，參考英國最高法院的一個案例，公民抗命有悠久光榮的歷史，是非暴力，按個人良知想改變政策的行為。不過，公民抗命並不是一個抗辯理由，而是求情理由。李續指，由於現階段是判決各人有罪還是無罪，暫未看到判決有承認事件是公民抗命。

法官又指，若認為因為數萬人參與佔領，可迫使政府在一夜之間讓步，推出三子提倡的普選方案，此想法是天真。李安然認為，「天真」一詞可圈可點，是將佔領運動的脈絡帶出來，即代表佔中改變不了政府。即使經過79天的佔領、海外傳媒大幅報道及經歷催淚彈，但都改變不了事實。李安然說，政府一定視民意如沙石，所有才有此結果。因此，法官認為一場運動要改變政府，是「天真」。

行政會議成員兼資深大律師湯家驊就指，法官容許九人保釋，代表帶有同情。而公民抗命的本質就是以犯法手段達到目的，若以此作抗辯，十分矛盾。

法政匯思召集人李安然認為中國外交部現階段不宜評論案件。（資料圖片）

昨日判決一出，海外媒體紛紛報道，中國外交部發言人就指，中央政府堅定地支持香港特別行政區依法懲治非法佔中的主要組織者和策劃者。李安然認為，一個國家上級機關就下級法院判決作評論，現階段並不恰當。他解釋，由於案件仍未判刑及可上訴，外交部言論恐對上訴庭構成壓力。

就判決影響而言，李安然提醒，若有人於網上呼籲市民遊行集會，日後需考慮集會性質是否合法，否則可被控「煽惑他人作出公眾妨擾」罪。