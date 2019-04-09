【佔中9子案】惹外媒關注裁決　路透社：自由受壓的標誌性裁決

撰文：沙半山
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佔中九子案今日（9日）裁決，佔中發起人戴耀廷、陳健民、朱耀明等九人全部都有控罪罪成。
案件除在本港備受關注外，亦惹來海內外媒體紛紛報道。其中路透社形容，判決是「中國統治的城市，自由受到壓制的具標誌性裁決」（a landmark verdict that comes as the China-ruled city's freedoms come under strain）。
法新社、美聯社、英國《衛報》、英國廣播公司、德國之聲、半島電視台、《曼谷郵報》、新加坡《海峽時報》、《悉尼先驅晨報》、美國有線新聞網絡、《紐約時報》等亦有報道。
佔中9子案除在本港備受關注外，亦惹來海內外媒體紛紛報道。（資料圖片/盧翊銘攝）
法新社報道形容，佔中9子案是「再度敲響自由萎縮的警號」（renewed alarm over shrinking freedoms）。
美聯社則引述社運人士批評，指裁決是「進一步箝制香港作為中國國境內半自治地區的表達自由（a verdict that activists say likely presages more restrictions on free expression in the semi-autonomous Chinese territory）。
另外，新華社則報道指，「9名非法佔中策劃組織者被定罪」，又稱「……非法佔中，歷時79天，導致香港旅遊、零售、交通運輸等多個行業遭受重擊」及「部分香港市民在法庭外集會，要求將非法佔中策劃組織者繩之於法」。