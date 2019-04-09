【佔中9子案】惹外媒關注裁決　路透社：自由受壓的標誌性裁決

佔中九子案今日（9日）裁決，佔中發起人戴耀廷、陳健民、朱耀明等九人全部都有控罪罪成。

案件除在本港備受關注外，亦惹來海內外媒體紛紛報道。其中路透社形容，判決是「中國統治的城市，自由受到壓制的具標誌性裁決」（a landmark verdict that comes as the China-ruled city's freedoms come under strain）。

法新社、美聯社、英國《衛報》、英國廣播公司、德國之聲、半島電視台、《曼谷郵報》、新加坡《海峽時報》、《悉尼先驅晨報》、美國有線新聞網絡、《紐約時報》等亦有報道。