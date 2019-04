【佔中9子案】惹外媒關注裁決　路透社：自由受壓的標誌性裁決

佔中九子案今日(9日)裁決,佔中發起人戴耀廷、陳健民、朱耀明等九人全部都有控罪罪成。 案件除在本港備受關注外,亦惹來海內外媒體紛紛報道。其中路透社形容,判決是「中國統治的城市,自由受到壓制的具標誌性裁決」(a landmark verdict that comes as the China-ruled city's freedoms come under strain)。 法新社、美聯社、英國《衛報》、英國廣播公司、德國之聲、半島電視台、《曼谷郵報》、新加坡《海峽時報》、《悉尼先驅晨報》、美國有線新聞網絡、《紐約時報》等亦有報道。

佔中9子案除在本港備受關注外,亦惹來海內外媒體紛紛報道。(資料圖片/盧翊銘攝)

法新社報道形容,佔中9子案是「再度敲響自由萎縮的警號」(renewed alarm over shrinking freedoms)。

美聯社則引述社運人士批評,指裁決是「進一步箝制香港作為中國國境內半自治地區的表達自由(a verdict that activists say likely presages more restrictions on free expression in the semi-autonomous Chinese territory)。

另外,新華社則報道指,「9名非法佔中策劃組織者被定罪」,又稱「……非法佔中,歷時79天,導致香港旅遊、零售、交通運輸等多個行業遭受重擊」及「部分香港市民在法庭外集會,要求將非法佔中策劃組織者繩之於法」。