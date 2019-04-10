盈盈、樂樂第九年自然交配失敗　需人工受孕　海洋公園熊貓館重開

大熊貓盈盈和樂樂來港超過12年，惟一直膝下猶虛，海洋公園早前關閉「大熊貓之旅」展館，為兩隻大熊貓提供合適環境交配。三天的交配期間，公園觀察到兩隻大熊貓八次共處時曾嘗試進行自然交配，惜未能成功。因此要人工受孕，暫未知結果。公園的「大熊貓之旅」展館亦於今天（10日）重新開放。

海洋公園大熊貓盈盈（下）和樂樂（上）於今個交配季節八次共處機會時曾嘗試進行自然交配，惜未能成功。（海洋公園提供）

海洋公園雌性大熊貓盈盈和雄性大熊貓樂樂今年的交配季節於昨日（9日）完結，公園的「大熊貓之旅」展館亦於今天重新開放。海洋公園動物及保育執行總監布文傑表示，三天的交配期間，公園觀察到兩隻大熊貓八次共處時曾嘗試進行自然交配，惜未能成功。由於雌性大熊貓發情高峰期只有24至72小時，公園及中國大熊貓保護研究中心團隊採用樂樂的精液為盈盈進行了三次人工授精以增加盈盈的受孕機會，未來數月將繼續密切觀察盈盈的身體狀況。

協助海洋公園的中國大熊貓保護研究中心科學研究與動物管理處負責人凌珊珊指，如盈盈成功受孕，荷爾蒙水平及行為變化等懷孕跡象預料最早於今年六月下旬出現，但這些跡象亦可能是假懷孕所致。大熊貓的懷孕期長達72至324天不等，不過只有在胎兒出生前14至17天左右才可以透過超聲波偵察確認大熊貓是否真正懷孕。

▼臥龍保護區揭秘 曾有大熊貓激烈交配受傷▼