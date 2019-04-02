【汶川地震11年】居港熊貓膝下猶虛　專家：可能盈盈不喜歡樂樂

春天該很好你若尚在場…春天本來是個戀愛季節，也是大熊貓的繁殖季節。兩歲起便在港定居的大熊貓「盈盈」和「樂樂」，多年來膝下猶虛，自2010年「食詐糊」之後，至今仍未有「港產熊貓BB」的好消息。《香港01》親赴四川臥龍的大熊貓保育基地，揭開「盈盈」、「樂樂」遲遲無法傳宗接代之謎。 有四川的大熊貓專家指出，香港氣候既濕且熱，有別於較乾爽涼快的四川山區，降低大熊貓運動意欲，而更大問題，可能在於「有可能盈盈不喜歡樂樂，或者樂樂不喜歡盈盈。」海洋公園則透露，已觀察到兩隻大熊貓有繁殖行為，希望可自然交配成功。若今年牠們繼續「食白果」，公園或與四川省商討方案後向特區政府建議，預料最快明年才會送回臥龍自然保護區，另覓配偶繁殖。 系列四之一

13歲的大熊貓「盈盈」（左）和「樂樂」（右），八年來努力「造B」，每逢春季繁殖期，總會牽動眾人的期盼之心。（海洋公園提供）

在2007年，亦即香港回歸十周年，中央贈送的兩隻年幼大熊貓「盈盈」、「樂樂」來港，牠們定居於海洋公園時僅兩歲，可謂青梅竹馬。至2010年起，約5歲的「盈盈」、「樂樂」每年都會努力「造B」，但一直不成功。直至2015年，「盈盈」曾被送到四川臥龍暫居，與內地有經驗及擁有合適基因的大熊貓自然交配，惟胎兒不穩，被母體吸收，最終胎死腹中。

四川省林業和草原局、大熊貓國家公園四川省管理局局長劉宏葆表示，四川當局樂意安排「盈盈」、「樂樂」送回臥龍自然保護區繁殖事宜，但須經國家林業和草原局、及特區政府批准，並要尊重港人意願：「熊貓走了的話，市民是很關注，哪怕換一個，也要做好解釋工作。」

四川省林業和草原局、大熊貓國家公園四川省管理局局長劉宏葆（左）、海洋公園行政總裁李繩宗（中）及成都大熊貓繁育研究基地主任張志和（右），均指雙方一直合作研究，希望大熊貓「盈盈」、「樂樂」能早日繁殖後代。（李慧妍攝）

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大熊貓盼「自由戀愛」 盈盈與樂樂「欠選擇性」

一般雌性與雄性大熊貓分別在5歲和7歲已性成熟，而現年13歲的「盈盈」、「樂樂」，相當於人類39歲，但仍是熊貓的良好發育時期。惟影響大熊貓生育的條件眾多，還包括氣候及地理等一系列因素。劉宏葆指，適合繁殖環境溫度為零下10至25度，臥龍棲息地的氣候涼爽，牠們更為適應，但本港天氣濕熱，大熊貓在天熱時更是「懶得動」。

盈盈、樂樂多年來無所出的另一原因，可能是兩隻對對方根本沒興趣！與人類多是「睇樣」擇偶不同，大熊貓憑氣味選擇交配對象，成都大熊貓繁育研究基地主任張志和指，基地的大熊貓數量較多，當雌性大熊貓發情期間，會向其提供不同雄性大熊貓選擇作自然交配：「但香港只有唯一選擇，盈盈只有樂樂，樂樂只有盈盈。」劉宏葆更笑言：「有可能盈盈不喜歡樂樂。大熊貓是要有選擇性。」

對於會否將「盈盈」、「樂樂」送回臥龍繁殖，海洋公園行政總裁李繩宗表示，一直與四川專家商討運作，若達成協議會向港府報告方案。由於現時為兩隻大熊貓的繁殖期，預料最快要待下一個繁殖期才會送回四川。

截至今年3月，全球圈養大熊貓共有548隻。（李慧妍攝）

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雖然香港未能成功令盈盈樂樂誕下熊貓BB，不過香港在保育大熊貓方面已有相當成績。截至今年3月，全球圈養大熊貓共有548隻，其中1999年到海洋公園的大熊貓「佳佳」，於 2016年10 月 16 日離世，終年38歲（相當於人類114歲），為最長壽的圈養大熊貓，而圈養大熊貓壽命一般為25至30歲。

中國大熊貓保護研究中心大熊貓專家李德生表示，研究中心初期僅有6隻圈養雄大熊貓，增至現時290隻，並逐步解決三大難關，包括發情、配種受孕及育幼成活。他指，已進行大熊貓作野外歸放、引種等工作，以促進野生及圈養大熊貓的遺傳基因良性交流，保護生物多樣性。

為答謝香港援建，臥龍神樹坪和都江堰兩個大熊貓基地於2016年重開後，永久免費開放予香港居民參觀。（李慧妍攝）

為發展教育旅遊、生態保育項目，去年度《財政預算案》向海洋公園撥款3.1億元，其中開辦的四川臥龍生態旅遊團於本月1日起出發。團員可進入需當地部門許可證進入的巴朗山鄧生保護站，在護林員陪同下到原始森林尋找野生大熊貓，亦會到臥龍中華大熊貓苑神樹坪基地、漩口中學地震遺址等，七天團費 為7,499元及8,699元。此外，九寨溝重開後，行程將加入該景點。