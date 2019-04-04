【汶川地震11年】臥龍自然保護區守護者　風雪中保育大熊貓廿載

攀上海拔5,040米的雪山，走過嶙峋陡峭的峽谷，趟過清澈湍急的溪流，在樹林深處安裝紅外線相機，記錄稀有野生動物蹤跡，這些有如生態紀綠片的場景，卻是巴朗山鄧生保護站研究人員的日常工作。 從事野生動物調查約廿載的楊帆，試過兩次「偶遇」珍稀的野生大熊貓慵懶地趴在樹上睡覺，亦試過躲避牦牛而不幸遇上雪崩，被沖落4米深懸崖，命懸一線，靠捉緊樹枝幸而「保命」並獲同伴救援。儘管工作環境惡劣，但每當楊帆在收回隱閉相機、看到拍下大熊貓、雪豹及水鹿等野生動物的珍貴影像，便感到滿足。 系列四之三

臥龍國家級自然保護區佔地2,000平方公里，其中鄧生保護站是區內管理面積最大的保護站。（李慧妍攝）

+ 8 + 7 + 6

野生大熊貓嗅覺靈敏 20年來僅親眼見兩次

四川臥龍國家級自然保護區，位於四川省汶川縣西南部、邛崍山脈東南坡，面積約20萬公頃，是「國寶」大熊貓的主要棲息地之一。保護區分為木江坪、鄧生及三江保護站，合共逾100名護林員，負責每年9月至翌年4月的護林防火工作，亦要從事野生動植物科研及保育，及反盜獵、反盜伐木材等行動。其中巴朗山鄧生保護站有14名護林員，楊帆正是其中一員。

原是牧民的楊帆，考過獸醫資格，在保護站參與過大熊貓野外普查、雪豹調查等項目。他說，大熊貓視力不好，但嗅覺靈敏，遠處聞到人的氣味就會逃走，故20年來僅見過兩次野生大熊貓：「有次休息時，一抬頭見到對面樹上有隻大熊貓趴著睡覺，好驚喜、好開心。」

楊帆表示，部分大熊貓媽媽誕下雙胞胎後，因無力餵養兩隻幼兒，常會出現丟棄其中一隻幼兒，但紅外線相機曾拍攝到雙胞胎熊貓成活的個案。（李慧妍攝）

+ 2

避牦牛遇雪崩 徘徊生死邊緣

研究人員會根據野生動物的腳印、糞便，了解它們的出沒狀況，尋找合適的位置安裝紅外線熱感相機，以記錄動物蹤跡。這項工作看似枯燥，但在野外環境其實危機四伏，有一次，楊帆在途中遇到牦牛坐在路中間，他唯有從狹窄的路旁離開，但頓時發生雪崩，偌大的雪球從高跌下，將他連人帶雪墮進4米深懸崖，徘徊生死邊緣：「幸好當時捉住樹枝，懸崖下方有個小位置支撐，隊員才能即時救援。」儘管如此，他仍很享受動物帶來的回報：「調查工作很特別，可以保護大熊貓。」

除大熊貓之外，保護區內另一標誌性的稀有動物，就是被稱為「雪山之王」雪豹。雪豹多居於冰雪高山裸岩及寒漠地帶，早年因非法捕獵等導致數量急劇下降。2009年臥龍首次透過紅外線相機拍下雪豹蹤影，其後保護站展開雪豹監測及保育調查。

研究人員明猛指，半年一次記錄雪豹分佈地區的工作，要在零下數十度的惡劣天氣下，從最低海拔向5,000多米高山前進，更時常要從逾1米積雪內，挖出先前佈置好的紅外線相機。

保護區安裝紅外線感應相機，現時發現的有脊椎動物共有82科450種，當中獸類103種，鳥類283種，兩棲類21種。（李慧妍攝）

保護區的工作環境嚴峻，更是危機四伏，四川省汶川臥龍特別行政區副主任夏緒輝表示，從事研究的工作人員需喜歡生態保育及犧牲精神：「在大山中能靜下心，並有一定保護區管理專業知識。」

臥龍國家級自然保護區管理局局長何小平則指，近年保護區的野生動物棲息地逐步恢復，2000年的第三次野生大熊貓普查錄得136隻，至2012年第四次普查上升至149隻，而保護站於前年起實施管制、不作開放，以加強保育工作。臥龍管理局鄧生保護站負責人王超表示，曾有個別背包客擅自進入保護區，違反相關管理條例，受到林業行政處罰。

而為提高公眾對野生動物的保育意識，海洋公園本月起推出生態旅遊團，參加者可到訪須經特別申請才能進入的保護區，跟隨護林員深入鄧生原始森林尋找野生大熊貓，參與大熊貓科研普查，在科研人員帶領下設置專業儀器。