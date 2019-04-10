東鐵線5年189宗墮軌事故　陳帆稱加裝幕門需配合信號系統更新

現時港鐵大部線路都設有幕門，但至今東鐵線仍未裝設。立法會今日（10日）就運輸議題，召開財務委員會特別會議，有議員關注過往不時有市民於東鐵線墮軌，質問當局何時加建幕門。 運輸及房屋局局長陳帆表示，加建幕門需配合港鐵更新信號系統，強調已敦促港鐵盡快處理，但現時安排已是最快。根據近日運房局回答議員提問時的資料，過去5年共有189宗乘客於東鐵線落入路軌的事故，其中2018年佔最多，有47宗。

陳帆表示，加建幕門需配合港鐵更新信號系統，強調已敦促港鐵盡快處理。（洪嘉徽攝）

根據近日運房局回答議員提問時的資料，過去5年共有189宗，乘客於東鐵線落入路軌的事故，其中2018年佔最多，約24.9%，有47宗。新民主同盟立法會議員范國威今日批評，當局漠視東鐵線安全，遲遲未加設幕門，直言去年幾乎約每周就有一宗墮軌事故。

陳帆指加設幕門需詳細規劃

陳帆回覆表示，東鐵線信號系統及硬件都較舊，加設幕門需詳細規劃，幕門開關位置、時間等，都需與新信號系統互相配合。

過去5年的墮軌數字（立法會文件）

范國威再質疑，信號系統更新工程，因早前列車相撞而暫停，質問安裝幕門是否遙遙無期。陳帆表示，政府已敦促港鐵處理，但強調現時安排已是最快，又稱政府不希望見到任何墮軌意外發生。

早前運房局書面回覆表示，加裝幕門的工程在沙中線項目下進行，當中涉及的東鐵線月台加固工程已大致完成。局方又指，在沙中線大圍至紅磡開通，並完成更換列車工作後，東鐵線加裝幕門工程便會展開，以確保沿線幕門，都可配合新列車車門的位置。

范國威質疑，信號系統更新工程，因早前列車相撞而暫停，質問安裝幕門是否遙遙無期。（資料圖片）

過去5年有兩宗乘客墮軌 致列車延誤60分鐘以上

根據運房局數據，過去5年因乘客墮入路軌，而引致列車延誤8分鐘或以上的事故，一共40宗，其中延誤8至30分鐘的有23宗；31至60分鐘的有15宗；61分鐘或以上的有2宗。