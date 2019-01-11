東鐵線凌晨行車模擬早上高峰　測試訊號系統　聲浪或擾人清夢

港鐵正進行東鐵線訊號系統更換工程，今年初進入最後測試階段，料年內完成。港鐵指，為了測試新訊號系統與列車的最高載客力，今年首季至第三季的十數晚，測試須模擬早上繁忙時間的行車模式，以最多數量的列車行駛最密班次，確保日後新訊號系統運作暢順。測試於晚上收車後進行，港鐵承認晚上列車測試所發出的聲響或會對較接近鐵路的居民造成不便。

港鐵正為東鐵線更換訊號系統，相關測試料今年內完成。（資料圖片）

港鐵向大埔區議會提交文件指，在沙中線工程項目下，東鐵線日後會由紅磡站伸延過海經會展站至金鐘站，預計於2021年通車。屆時由羅湖／落馬洲站乘搭東鐵線直接前往金鐘，車程約50分鐘。新車僅9卡，較現時12卡少，每卡車廂頭尾位置設有只可供兩人坐的「情侶位」。

測試為期數十晚 沿東鐵線來回行駛​

港鐵已購入37列全新列車，配合日後東鐵線的運作，最後階段的列車全面功能測試及可靠性測試，預計於今年完成。列車會沿東鐵線來回行駛，模擬日常運作狀況。而為了測試新訊號系統與列車的最高載客力，於今年首季至第三季期間的十數晚，測試須模擬早上 繁忙時間的行車模式，以最多數量的列車行駛最密班次，確保日後新系統及列車運作暢順。

東鐵線新列車接近車卡連接位將首設只可供兩人坐的「情侶座」。（資料圖片）

個別地點設臨時隔音措施



港鐵表示，測試只能夠於晚上非服務時間進行，理解晚上列車測試所發出的聲響或會對較接近鐵路的居民造成不便。為減低對居民影響，港鐵會嚴格控制投入夜間測試的列車數目、測試期間關掉列車空調系統、以及在個別地點安裝臨時隔音等緩解措施。

當東鐵線延伸過海通車、新訊號系統投入服務，港鐵預計東鐵線繁忙時間的列車服務將可有能力由約三分鐘一班，加密至約兩分鐘一班。