【佔中九子．判刑】張秀賢求情稱為爭民主才參與　當時只有20歲

被指在2014佔領運動中曾作煽惑言論，並被裁定妨擾罪成的「佔中九子」，當中有兩名是當時的學生領袖，張秀賢是其中之一，他在求情時強調，他在控罪期內所作的煽動言詞不多，而他當時亦只得20歲，只為爭取民主才投入運動，又指遲檢控影響了他的事業和進修，希望法官能考慮為他索取社會服務令報告。法官最後在九名被告中，只答應為他索取報告，案件押後至本月24日判刑。

張秀賢求情指案件拖延甚久，影響其進修。（張浩維攝）

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張案發時是中大學生會會長

代表張秀賢的資深大律師潘熙，求情時要求法庭先為張索取社會服務令報告，同時認為緩刑或是另一合適的判刑。他指運動和平進行、證據顯示其所作的煽動言詞不多。辯方續謂，張秀賢當時只是20歲的年青人，身任中大學生會主席，為爭取民主投入運動，望法官判以社會服務令，另控方拖延檢控也影響其事業及進修。

張稱參與是為小城的未來

而張亦在其facebook個人專頁上貼上他的求情信，他寫道：「也許很多老練的人會說我們只有理想，不求實際，但假若學生也變得世故，又有誰可以單純的為著理想，努力為社會帶來改變？」

即使我在五年前已知道，今天將會身處法庭的被告欄，為了這小城的未來，我還是會堅持最初的信念。跟戰友一起參與雨傘運動，我與有榮焉；縱使面對罪成刑責，我也會不亢不卑。

9名被告：戴耀廷（54歲）、陳健民（60歲）及朱耀明（75歲）、立法會議員陳淑莊（47歲）及邵家臻（49歲）、學聯前常委張秀賢（24歲）及鍾耀華（26歲）、社民連副主席黃浩銘（30歲），及前立法會議員李永達（63歲），每人均有一或兩項妨礙罪成（詳見圖輯）。

案件編號：DCCC480/2017