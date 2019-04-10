【佔中九子．判刑】陳淑莊求情指其煽動力有限　遲清場令妨擾延續

佔中發起人戴耀廷、陳健民、朱耀明及另外6人在2014年佔領運動期間，被指呼籲他人上街及支援，。昨全被裁定妨擾罪成，立法會議員陳淑莊亦是被告之一，她今（10日）由其師父，資深大律師王正宇代為求情，並指陳控罪指的兩天，對整個運動的煽動影響有限，亦指警方當年待至12月才清場，這才是妨礙期長的原因之一。

陳淑莊求情指她在控罪指的兩天煽動力不大，妨擾持續因警遲未清場。（張浩維攝）

要求判社服或緩刑

本身亦是大律師的陳淑莊，在審訊中一直尤其「師父」資深大律師王正宇代表，王請求法官先為陳索取社會服務令報告，並希望法官能判陳社會服務令或緩刑。

警方遲未清場令妨擾延續

王又指，控罪只涵蓋2014年9月27及28日這兩天，然而活動持續79日，王指不少參與者是看到報導自發參與，陳的煽動有限。他又謂組織者的人流管理不足，警方卻待至12月才清場，直指這也是造成長時間佔領的原因之一。他亦不解控方拖延至去年才正式審理案件。

求情信稱不會餒

陳淑莊在自撰的求情信寫道：「我知道爭取民主的道路是漫長、崎嶇及曲折的。我不會氣餒，我亦相信香港市民不會氣餒。我相信只要香港市民心不死，普選的日子一定會來臨。」

9名被告：戴耀廷（54歲）、陳健民（60歲）及朱耀明（75歲）、立法會議員陳淑莊（47歲）及邵家臻（49歲）、學聯前常委張秀賢（24歲）及鍾耀華（26歲）、社民連副主席黃浩銘（30歲），及前立法會議員李永達（63歲），每人均有一或兩項妨礙罪成（詳見圖輯）。

案件編號：DCCC480/2017