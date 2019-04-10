【佔中九子．判刑】官押後兩周宣判　只為張秀賢取社服等報告

「佔中三子」戴耀廷、陳健民、朱耀明和另外6人在2014年佔領運動期間，被指呼籲他人上街及支援。9人昨被裁定罪成，辯方今（10日）繼續求情，法官陳仲衡最後把案押後至4月24日判刑，眾被告准繼續保釋，但法官只為張秀賢索取感化其社會服務令報告，並未有為其他被告答應其他被告的要求。

佔中九子全部都有一或兩項罪成。（盧翊銘攝）

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多名被告曾要求索閱報告

多名被告，包括邵家臻、陳淑莊、黃浩銘、張秀賢等，均有在求情時要求先索取社會服務令報告，惟法官最後只稱為張索取報告。多名被告又提及，事件在2014年發生，律政司卻在2017年才提控，認為事件有嚴重延誤，而陳淑莊的求情中，亦提到案發主要在2014年9月27及28日，之後警方一直未有清場，延至同年12月才作出清場行動，這亦是令妨擾持續的原因。

控方強調合理延誤不成減刑理由

法官聽罷辯方求情，曾詢問控方為會本案會在事發後近三年才作出檢控，刑事檢控專員梁卓然回應稱，警方在事件中拘捕了1003名涉參與佔領運動人士，提交了335份調查報告，及約300份證人供詞。此外，警方還提供1133段錄影片段，當中859段為警方錄取的，274段取自公開來源，另有80項非錄影證據。

控方引案例謂，問題是有無合理原因延誤檢控，再引例指如因大規模調查而延誤，被告便不應就此獲減刑期。

本案9名被告依次為戴耀廷（54歲）、陳健民（60歲）及朱耀明（75歲）、立法會議員陳淑莊（47歲）及邵家臻（49歲）、學聯前常委張秀賢（24歲）及鍾耀華（26歲）、社民連副主席黃浩銘（30歲），及前立法會議員李永達（63歲）。

9名被告被控串謀作出公眾妨擾、煽惑他人作出公眾妨擾及煽惑他人煽惑公眾妨擾等6罪。控罪指他們在金鐘等地方非法阻礙道路，對公眾造成妨擾；或煽惑其他人，藉非法阻礙對公眾造成妨擾。

除佔中3子涉及的煽惑他人煽惑公眾妨擾罪，以及朱耀明涉及的煽惑他人作出公眾妨擾罪名不成立外，所有被告均有罪名成立。

法官昨頒下判詞，除裁定他們罪成外，亦強調公民抗命排抗辯理由。

案件編號：DCCC480/2017