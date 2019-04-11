有圖為證　九巴車長行車期間一手揸軚盤一手講手機　今被九巴炒魷

社會近年關注專營巴士安全，有市民向《香港01》指，上月底發現一名駕駛961線九巴的車長，在屯門行駛時一手持軚盤，一手使用手提電話，期間巴士左搖右擺，而當時下層座位坐了約一半乘客，因此多人目睹。 九巴回覆《香港01》表示，經核實事件後，今日（11日）下午已將該車長開除，強調絕不容許任何員工違反工作守則。

九巴車長涉在行車期間使用手提電話。（何先生提供相片）

車長「左手軚盤，右手電話」 巴士左搖右擺

市民何先生向《香港01》投訴指，上月28日下午約6時，在屯門安定邨往兆麟苑方向駕駛時，目睹一輛961號線九巴駕經安定邨路口，惟車長一邊駕駛，一邊手持電話，狀似使用語音說話功能，形容當時車長「左手軚盤，右手電話」。

何先生續指，巴士下層大約坐滿了一半乘客，於是自己尾隨巴士觀察，期間巴士有左搖右擺，及至屯門泳池時，車長仍在使用電話，時間長達約10分鐘，他說幸好未發生交通意外。

何先生批評車長行為危險，直指「完全妄顧乘客安全」，於是同行友人拍下車長行車期間的照片，再作投訴。

九巴指，已開除涉事車長。（資料圖片）

九巴：絕不容許影響乘客安全行為

九巴回覆《香港01》表示，公司十分重視行車安全，經核實事件後，已於今日下午將涉事車長開除。九巴強調，絕不容許任何員工違反工作守則，影響乘客及所有道路使用者的安全。

翻查資料，根據《道路交通（交通管制）規例》，司機在車輛行駛時，都不得手持，或置於他的頭與肩膀之間的方式使用流動電話，又或以他本人手持的方式使用任何其他電訊設備或該等電話或設備的附件，違例者若被定罪，最高可處罰款2,000元。