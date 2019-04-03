加強專營巴士安全委員會首次開會　年中完成加裝安全帶成本分析

去年2月大埔公路發生九巴翻側車禍，造成19人死亡，意外引來社會關注專營巴士的安全問題。政府其後成立香港專營巴士服務獨立檢討委員會，委員會最終提出的45項建議。而運輸署成立加強專營巴士安全委員會，今日（3日）召開第一次會議，探討如何改善專營巴士安全。 委員會確認，由今年第二季至明年第二季，將有8項首要工作，當中包括本年第二季與專營巴士公司確立一套新的安全表現指標；年中完成在專營巴士加裝安全帶的成本效益分析；第四季展開對疲勞識別及管理的探討及研究；並在明年第二季檢討巴士車長工時指引。

去年2月大埔公路發生九巴翻側車禍，造成19人死亡。（資料圖片）

今年初，政府公布香港專營巴士服務獨立檢討委員會的報告，當中提到45項建議，44項涉及運輸署的工作。為配合委員會的建議，運輸署表示，原本去年3月中成立的「加強專營巴士安全工作小組」，已改為常設組織，並提升及改組為「加強專營巴士安全委員會」，以加強與專營巴士營辦商及其他持份者的合作，研究、推廣各項加強巴士安全的策略及措施。

委員會今日首次召開會議，運輸署與所有專營巴士營辦商代表，以及專家學者同共討論，探討如何改善專營巴士安全及推展安全措施，各委員認同推廣「安全為先」的文化，並希望透過善用科技、有效管理等，提升專營巴士安全。

委員會今日首次召開會議，運輸署與所有專營巴士營辦商代表，以及專家學者同共討論，探討如何改善專營巴士安全及推展安全措施。（運輸署圖片）

委員會亦承諾，按4個主要工作範疇，繼續推展獨立檢討委員會提出的45項建議，以及其他加強專營巴士服務安全的措施，該4個範疇分別為：安裝及加強車內安全裝置，或科技以協助安全駕駛；提升巴士車長的訓練及工作環境；加強巴士意外事故分析及安全表現管理；以及提升一般道路及基礎設施的安全，包括推出更多巴士友善措施。

至於未來工作，運輸署表示，委員認同未來兩年的工作計劃，當中首要處理的有八項事務，包括本年第二季要與專營巴士公司商討及確立一套新的安全表現指標；統整其他安全裝置（包括駕駛安全輔助系統等）的測試結果；並於今年中完成在專營巴士加裝安全帶、電子穩定控制系統、具有減速功能的車速限制器的成本或效益分析。

另外，本年第四季要完成就超速、突然加速及急速煞車採用劃一臨界值可行性的檢討；展開對疲勞識別及管理的探討及研究；展開就《專營巴士車長訓練綱領實務守則》實施情況及確立主要成效指標的檢討；以及展開有關讓巴士駛出巴士站的道路標記及交通標誌，以及低車速限制區的試驗計劃。到了明年第二季，則要展開就《巴士車長工作、休息及用膳時間指引》的檢討。

運輸署續指，委員會約每4個月舉行一次會議，各委員亦備悉正展開關於加裝安全帶的成本或效益分析工作的進度，並會因應研究結果，敲定在現有專營巴士上層加裝安全帶的計劃。