路邊毒草不要採！醫管局錄62宗植物中毒　常見斷腸草、海芋、杜鵑

路邊的野草原來也危機四伏！最新一期《香港醫學雜誌》發表的研究，分析醫院管理局毒理學參考化驗室過去15年確診的62宗因植物中毒而需入院治療的個案，發現最常見的三大有毒植物為海芋、杜鵑及俗稱「斷腸草」的鈎吻。 中毒症狀主要是腸胃毒性（48%）及神經系統毒性（35%），有5宗個案更是嚴重中毒，患者需接受深切治療。研究團隊呼籲市民切勿亂吃野生植物。

▼香港常見有毒植物▼

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進食海芋後，嚴重中毒時可導致驚厥、氣道阻塞及死亡。（VCG） 海芋常被誤以當芋頭食用 研究團隊分析2003年1月至2017年12月期間轉介至醫管局毒理學參考實驗室有關植物中毒的62病例，並整合患者的人口統計學資料、臨床症狀和相關植物標本的化驗結果及分析其毒性成分。研究發現，這些病例牽涉26種有毒植物，其中最常見的為海芋、鈎吻和杜鵑，當中海芋多被誤認為食用芋頭。 根據《香港有毒植物圖鑑》，進食海芋後，可致舌、口腔及胃部燒灼感、流涎、噁心、嘔吐、腹瀉、吞嚥困難、發音困難；嚴重中毒時可導致驚厥、氣道阻塞及死亡。2005年，一名男子採摘野生「芋頭」，烹煮進食後出現嘴唇和喉嚨腫脹、上腹疼痛及胸部不適，病人經治療後康復出院。顯微鑑定顯示該野生「芋頭」含大量草酸鈣針晶，與海芋相符。

斷腸草含劇毒，只供外用，不過金庸筆下就寫楊過用斷腸草治癒情花毒。VCG）

《神雕俠侶》楊過以斷腸草解情花毒

金庸武俠名著《神雕俠侶》中，楊過三中情花毒險死，最後服情花下所長斷腸草終解毒。事實上，斷腸草含劇毒，只供外用，香港及內地曾多次發生中毒事件。在2007年，一名女子在大嶼山誤認斷腸草為另一無毒草藥「玉葉金花」，採摘進食後嚴重中毒，需要插喉治療；同年，一名男子誤認斷腸草為「百勞舌」而中毒；2008年，一家人飲用「五指毛桃」湯後中毒，後證實湯料被斷腸草根污染。

至於紅杜鵑，嚴重中毒可導致呼吸抑制及心律不正。2008年，一名57天大的男嬰因呼吸道問題被餵食含「紅花」煎液的配方奶後出現嘔吐、肌肉抽搐、紫紺及失去知覺。入院後，他需接受插喉並需以儀器輔助呼吸，及後好轉並於8日後康復出院，鑑定結果顯示該「紅花」為紅杜鵑。

15年間有5宗嚴重中毒

在中毒徵狀方面，主要為腸胃毒性30例（48%）、神經系統毒性22例（35%）及肝毒性6例（10%）。其中49例（79%）和8例（13%）分別屬於輕微和中度中毒，患者接受症狀治療後完全康復；其餘5例（8%）為嚴重中毒個案，患者需接受深切治療。

患者把毒草當藥材、食材

至於患者為何採摘野草？研究發現，患者使用有關植物作藥材佔31例，食材佔29例，並有一例用作自殺。而有關藥材/食材引致中毒的原因，源於誤認植物品種34例（55%）、不了解植物毒性20例（32%）及進食被毒素污染的植物6例（10%）。

該研究的主要作者吳煒欣醫生指出，孩童誤食是各地文獻中有關植物中毒的常見原因，但本港植物中毒主要源於成人誤認有毒植物為可食用或藥用的植物，研究團隊忠告市民切勿誤食野生植物。