入境處：去年5.4萬人被拒入境　按年增逾一成　內地人佔最多

入境處公布，過3年各管制站被拒入境訪客及海員數目，以及被拒原因。其中，去年有超過5.4萬人被拒入境，按年增加超過逾一成，其中逾八成半人因「來港目的可疑」而被拒入境。被拒入境的訪客及海員中，超過3.8萬人來自中國內地，其次為亞洲及太平洋地區及非洲等。 另外，過去5年持俗稱單程證的《前往港澳通行證》來港人士，申請核實香港永久性居民身份證資格的個案數字為5年最多，共超過4.6萬人。而去年持單程證來港的每日平均人數則由前年的129人回落至116人。

於去年開通啓用的高鐵西九龍站，有1257人因「來港目的可疑」、660人因「未持有妥當的旅行證件」，以及1人因「使用偽造旅行證件」而被拒入境。（資料圖片）

廣深港高速鐵路西九龍站和港珠澳大橋香港口岸分別於去年9月及10相繼開通啟用，令外地訪客有更多關口可供選擇來港。根據入境處今日（10日）公布數字顯示，去年共有54,195人被拒入境，其中又以羅湖口岸被拒入境的數目為最多，達12188人。另外，在被拒入境原因方面，以「來港目的可疑」為最多，去年達46,023人，同樣以羅湖口岸為首，有超過1.1萬人在該口岸被拒入境。

於去年開通啓用的高鐵西九龍站，有1257人因「來港目的可疑」、660人因「未持有妥當的旅行證件」，以及1人因「使用偽造旅行證件」而被拒入境。另外，港珠澳大橋香港口岸則分別有325人及550人因「來港目的可疑」及「未持有妥當的旅行證件」為由，被拒入境。

港珠澳大橋香港口岸則分別有325人及550人因「來港目的可疑」及「未持有妥當的旅行證件」為由，被拒入境。（資料圖片）

在去被拒入境訪客及海員的數字中，以來自中國內地的人士最多，達38,558人被拒入境，佔整體數字八成半。其次則為亞洲及太平洋地區和非洲，分別有超過1.1萬人和2500人被拒入境。另外，入境處去年已執行的遞解離境令及遣送離境令的數字達1245宗，為5年最高。

去年共有46330人持單程證來港人士，申請核實香港永久性居民身份證資格，更有超過6.9萬人獲批核實香港永久性居民身份證的資格。（資料圖片）

保安局早前向立法會提交的最新數字顯示，由回歸後1997年7月至2018年12月，逾21年之間有超過100萬人持單程證來港，過去持單程證來港的每日平均人數更曾上升至2016年的157人。入境處今日（10日）公布最新數字，去年持單程證來港的每日平均人數回落至116人。

此外，去年共有46,330人持單程證來港人士，申請核實香港永久性居民身份證資格，更有超過6.9萬人獲批核實香港永久性居民身份證的資格；而在過去五年間共有21,893宗個案被拒核實資格。