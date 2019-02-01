【入境處年結】馬凱、閃靈主音林昶佐被拒入境　曾國衞︰無問中央

入境處今日（1日）舉行2018年工作回顧記者會，包括香港外國記者會（FCC）第一副主席馬凱（Victor Mallet）及台灣閃靈樂隊主音林昶佐等，被質疑涉「政治審查」。入境處處長曾國衞表示，處方是根據《基本法》及一國兩制下，完全自主決定，強調不涉及中央意見，並無向中央報告，純屬部門專業決定。

馬凱於去年10月被拒發工作簽證，其後以遊客身分來港時被拒入境。另外，台灣時代力量立法委員、閃靈樂隊主音林昶佐，於於2014年曾來港參加音樂節「Clockenflap」演出，惟於去年底申請工作簽證來港被拒，入境處理由是現今申請人須擁特別技能。

高院判辭：短暫表演不適用特別技能 處長：尊重

就所謂的「特別技能」，曾國衞表示，不評論個別個案，但指出在該個案的拒絕申請覆函中，有列出一籃子因素。

就港大法律學院首席講師張達明曾在電台節目上，引用高等法院原訟庭法官張舉能於2011年的判辭，指一般就業政策對「特別技能」的要求，並不適用於有意訪港作短時間表演的表演團體。

曾國衞表示，一直尊重法院裁決，有注意及充分考慮法院裁決下的精神。