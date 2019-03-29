入境處料清明節假有467萬人次進出　提醒用新身份證須再登記e-道

入境事務處預計，今年清明節假期期間（4月4日至7日），將約有467萬人次，包括香港居民及訪客，經各海、陸、空管制站進出香港，當中約80%為旅客，即約374萬人次。預計陸路出境高峰期為4月6日（周六），達50.9萬人次出境，而入境高峰期為4月7日（星期日），達57.3萬人次入境。入境處提醒市民檢查回鄉卡的有效日期，而香港居民如換領了新的身份證，必須重新登記，才可繼續使用快捷e-道。

入境處料清明節假有467萬人次進出，提醒用新身份證要再登記e-道。（資料圖片）

入境處表示，為疏導旅客流量，入境處已減少前線人員休假，以便彈性調配人手，加開檢查櫃檯及通道。入境處亦會增派保安人員協助維持旅客過關秩序。其中料羅湖將會是最繁忙的管制站，估計其間約有117萬人次進出香港，即每日平均約29.2萬人次。入境處會連同警務處、海關和港鐵在羅湖管制站成立聯合指揮中心。而落馬洲支線及深圳灣管制站的客流亦會非常繁忙，預計，期間每日平均分別約有19.6萬及14.9萬人次出入境。

入境處呼籲旅客在過關前往內地時，應緊記帶備身分證明文件及前往內地的有效旅行證件。香港居民出門前應檢查回鄉卡的有效日期，而香港非永久性居民則須帶同其有效的智能身份證及簽證身份書或旅行證件過關。至於因遺失或補領身份證而獲發申請香港身份證收據的市民，或未滿11歲而已領有香港身份證的兒童，他們應同時帶備有效的旅行證件或回港證過關。

新身份證須重新登記快捷e-道

現時入境處已在各管制站裝設有約700條e-道。已登記使用快捷e-道的香港居民如換領了新的身份證，必須重新登記，才可繼續使用快捷e-道。此外，持有本式往來港澳通行證並已登記使用旅客e-道的內地訪客如有資料變更，例如已更換簽注，有關訪客必須辦理更新手續後，方可繼續使用e-道。持有電子往來港澳通行證的合資格內地旅客，在首次使用電子通行證或在更換新的電子通行證後第一次抵港時，需使用傳統櫃位並在成功辦理入境及登記手續後，方可使用旅客e-道服務。

入境處呼籲旅客在過關前往內地時，應緊記帶備身分證明文件及前往內地的有效旅行證件。香港居民出門前應檢查回鄉卡的有效日期，而香港非永久性居民則須帶同其有效的智能身份證及簽證身份書或旅行證件過關。至於因遺失或補領身份證而獲發申請香港身份證收據的市民，或未滿11歲而已領有香港身份證的兒童，他們應同時帶備有效的旅行證件或回港證過關。

入境處呼籲所有經陸路往返內地的旅客應預早計劃行程，盡量避免選擇在繁忙時段過關，並留意有關各邊境管制站交通情況的新聞、瀏覽入境處網頁，或下載「入境處流動應用程式」。入境處於清明節日期間，會將各管制站的旅客數字每日上載到網頁。