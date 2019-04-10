房協倡增長者屋應對人口老化　業界橫琴設港人養老區　3年後入伙

因應本港面對人口老化問題，香港房屋協會今日（10日）舉行「香港房屋規劃如何配合人口老化趨勢」研討會，匯聚近200名來自建築、規劃、社會福利、安老事務、創新科技及房地產發展等多個專業界別的嘉賓，以及公眾人士參與，分享有關長者房屋的規劃、項目執行、營運、相關配套和服務上作出配合，以應對本港人口老化帶來的挑戰。 有發展旅遊、酒店的商家亦開拓新商機，於珠海橫琴設立「港人養老社區」，提供1800個長者房屋單位，主打60歲以上的港人。有關人士認為，港人到內地養老可空出在港物業，解決下一代的住屋需求。

歐國倫認為，港人到內地養老有助解決本港房屋問題。（張嘉敏攝)

陳家樂：冀與業界一同為港長者「創宜居」

房協主席陳家樂致辭時稱，因應未來長者人口比例將高達31%，意味著每3個人中，即有1位長者，長者住屋需求日漸殷切。他續稱，今年適逢房協發展長者房屋20周年，期望過去的經驗，可以在市場上發揮示範作用，令政府、業界及相關的持份者關注長者住屋的殷切需求，並盼望與業界攜手為香港長者人口「創宜居」，讓他們安享晚年。

安老事務委員會主席、房協監事會成員林正財亦稱，本港未準備好面對人口老化的挑戰，故需要私人企業共同參與。

研討會邀請多位具有長者房屋發展經驗的人士到場分享，當中以往發展旅遊、酒店等業務、珠海至和健康產業有限公司總裁歐國倫指，正於橫琴籌備首個港人社區，佔地約500萬平方呎，料可提供1800個長者房屋單位，面積介乎400至1100平方呎，首批住客最快可於3年後入伙。他指單位租金參考雋悅定價，月租介乎1至2萬元；至於租期則考慮同時提供短租及長租，供租客自行選擇。

他指出，為吸引港人移居內地養老，必須提供與本港社區相近的配套，如本港商户、甚至醫療體系。他透露現時已與部分港商洽談進駐細節，而區內會設有5間醫療中心。他希望日後港府可考慮讓本港醫生在區內執業，並提供本港的藥物予區內住户使用。

鄧耀昇稱計劃推出多個長者房屋項目，涉及3000個單位。（張嘉敏攝）

鄧耀昇：拓建長者屋增長幼共融元素

另一位講者、陞域集團主席鄧耀昇表示，公司去年推出於九龍城的長者服務式住宅「蔚盈軒」，公眾反應熱烈，單位已全部租出。他認為，該項目不單止提供護老服務，更可令長者融入社區。

他又稱，集團現時共有150萬平方呎的土地，料可提供3000個長者房屋單位，當中700個位於西貢區，日後將加入長幼共融元素。

曾創立珀麗酒店集團、康譽長者公寓創辦人李黃倩儂亦透露，正籌備推出長者公寓項目「曦蕓居」，主打60歲以上的港人，希望可在今年年底推出。