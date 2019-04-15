鋼鐵大王孫經營紅酒業揭缺人才　資助大專生到法國波爾多酒莊實習

為培養更多的葡萄酒業人才，已故「鋼鐵大王」龐鼎元的孫兒龐建貽，從事葡萄酒批發行業多年後，決定開設「波爾多實習計劃」（Bordeaux Internship Programme），今年資助最多15名2至4年級的本港大專院校學生飛赴波爾多的一級酒莊，於2至3周的時間參與葡萄酒製作工序，同時感受當地的飲食文化，擴闊眼界。
香港是亞洲區數一數二大的葡萄酒市場，不少人因相信香港葡萄酒的品質而前來購買。（歐嘉樂攝）
香港是亞洲區數一數二大的葡萄酒市場，不少人對香港售賣的葡萄酒很有信心；2008年撤銷與葡萄酒稅有關的清關及行政管制措施後，行業更蓬勃發展。財政司司長陳茂波2018年年底亦於網誌表示，葡萄酒2017年的進口額達120億元，較10年前撤稅前增加了逾六倍，他還指品嚐葡萄酒會「成為香港另一個標誌性品牌」。
指行業「人多不精」 出現斷層
本港葡萄酒批發商龐建貽非常看好香港在亞洲市場的前景，不過他有感行業「人多不精」，亦存在人才斷層情況。為了加強葡萄酒相關教育及人力培訓合作，法國葡萄酒生產重地波爾多在2018年10月底與港府簽訂備忘錄，在此契機下，龐牽線搭橋，與波爾多當地包括拉菲酒莊（Château Lafite Rothschild）、拉度酒莊（Château Latour）等在內的十多間一級酒莊，爭取到實習機會，將在今年9月中資助最多15名本港大專學生飛赴當地實習。
龐建貽從事葡萄酒批發行業已經多年，他仍然感謝當年可以在畢業後進入法國酒莊實習，參與到葡萄酒製作工序。（歐嘉樂攝）
從釀製工序了解整個行業 申請者不限專業
從事葡萄酒批發生意近20年，龐表示要回饋社會。他無懼外界為項目貼上奢侈標籤，但希望真正對葡萄酒有熱忱的學生，能真正有機會在一流的酒莊實習，從葡萄酒的釀製工序，進而了解整個行業。
多年前，剛剛從麻省理工工程系畢業的龐建貽，幸運地得到在法國白馬酒莊（Château Cheval Blanc）及柏翠酒莊（Petrus）的實習機會，他認為那六個月受益良多，儘管常常要做苦工——比如在日曬雨淋中採摘葡萄，但也是因為當時的實習令他決定了自己的路。此次項目將提供10至15個名額，預計三分一的學生為酒店管理等相關專業的學生，另外三分二將不限主修課程。
龐建貽：去一級酒莊實習的機會很難得
香港浸會大學品酒學會的會長、3年級學生洪振威表示，儘管愛好葡萄酒，但在香港機會不多，往往只能通過講座、比賽等接觸葡萄酒知識，「是次實習項目難能可貴。」
目前在香港浸會大學歷史系三年級學生洪振威（中）亦是大學品酒學會的會長，他表示在香港一般只能通過講座學習品酒知識，能夠去到當地機會實在難能可貴。（歐嘉樂攝）
龐建貽表示，波爾多當地酒莊每年實習空缺並不多，大多都分配給法國當地的相關課程的學生，為學生爭取在一級酒莊實習的機會很難得。9月中正值葡萄採摘季節，成功申請的學生將有兩周的時間親身體驗採摘、揀選等，亦有一周時間在當地教育學院學習葡萄酒的相關課程。「不僅可以深入葡萄酒的製造工序，更能建立與一級酒莊的人脈關係。」
實習項目已經開放申請，來自香港八大、恆大等在內的12所大專院校的2至4年學生，都可以申請。申請者需要提交2、3分鐘的短片自述，之後還有面試篩選環節，將在4月底截止。
龐建貽（右）指本港雖然葡萄酒業蓬勃發展，但是始終不是葡萄酒產地，希望項目可以令香港對葡萄酒有熱忱的大專院校學生有機會親自到葡萄酒產地實習。（歐嘉樂攝）