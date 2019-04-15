鋼鐵大王孫經營紅酒業揭缺人才　資助大專生到法國波爾多酒莊實習

為培養更多的葡萄酒業人才，已故「鋼鐵大王」龐鼎元的孫兒龐建貽，從事葡萄酒批發行業多年後，決定開設「波爾多實習計劃」（Bordeaux Internship Programme），今年資助最多15名2至4年級的本港大專院校學生飛赴波爾多的一級酒莊，於2至3周的時間參與葡萄酒製作工序，同時感受當地的飲食文化，擴闊眼界。

香港是亞洲區數一數二大的葡萄酒市場，不少人因相信香港葡萄酒的品質而前來購買。（歐嘉樂攝）

香港是亞洲區數一數二大的葡萄酒市場，不少人對香港售賣的葡萄酒很有信心；2008年撤銷與葡萄酒稅有關的清關及行政管制措施後，行業更蓬勃發展。財政司司長陳茂波2018年年底亦於網誌表示，葡萄酒2017年的進口額達120億元，較10年前撤稅前增加了逾六倍，他還指品嚐葡萄酒會「成為香港另一個標誌性品牌」。

指行業「人多不精」 出現斷層​

本港葡萄酒批發商龐建貽非常看好香港在亞洲市場的前景，不過他有感行業「人多不精」，亦存在人才斷層情況。為了加強葡萄酒相關教育及人力培訓合作，法國葡萄酒生產重地波爾多在2018年10月底與港府簽訂備忘錄，在此契機下，龐牽線搭橋，與波爾多當地包括拉菲酒莊（Château Lafite Rothschild）、拉度酒莊（Château Latour）等在內的十多間一級酒莊，爭取到實習機會，將在今年9月中資助最多15名本港大專學生飛赴當地實習。

龐建貽從事葡萄酒批發行業已經多年，他仍然感謝當年可以在畢業後進入法國酒莊實習，參與到葡萄酒製作工序。（歐嘉樂攝）

從釀製工序了解整個行業 申請者不限專業

從事葡萄酒批發生意近20年，龐表示要回饋社會。他無懼外界為項目貼上奢侈標籤，但希望真正對葡萄酒有熱忱的學生，能真正有機會在一流的酒莊實習，從葡萄酒的釀製工序，進而了解整個行業。

多年前，剛剛從麻省理工工程系畢業的龐建貽，幸運地得到在法國白馬酒莊（Château Cheval Blanc）及柏翠酒莊（Petrus）的實習機會，他認為那六個月受益良多，儘管常常要做苦工——比如在日曬雨淋中採摘葡萄，但也是因為當時的實習令他決定了自己的路。此次項目將提供10至15個名額，預計三分一的學生為酒店管理等相關專業的學生，另外三分二將不限主修課程。

龐建貽：去一級酒莊實習的機會很難得

香港浸會大學品酒學會的會長、3年級學生洪振威表示，儘管愛好葡萄酒，但在香港機會不多，往往只能通過講座、比賽等接觸葡萄酒知識，「是次實習項目難能可貴。」

目前在香港浸會大學歷史系三年級學生洪振威（中）亦是大學品酒學會的會長，他表示在香港一般只能通過講座學習品酒知識，能夠去到當地機會實在難能可貴。（歐嘉樂攝）

龐建貽表示，波爾多當地酒莊每年實習空缺並不多，大多都分配給法國當地的相關課程的學生，為學生爭取在一級酒莊實習的機會很難得。9月中正值葡萄採摘季節，成功申請的學生將有兩周的時間親身體驗採摘、揀選等，亦有一周時間在當地教育學院學習葡萄酒的相關課程。「不僅可以深入葡萄酒的製造工序，更能建立與一級酒莊的人脈關係。」

實習項目已經開放申請，來自香港八大、恆大等在內的12所大專院校的2至4年學生，都可以申請。申請者需要提交2、3分鐘的短片自述，之後還有面試篩選環節，將在4月底截止。