國際酒展商：本港葡萄酒消耗量料上升　汽酒受年輕人及女士歡迎

大型國際葡萄酒及烈酒商貿展商Vinexpo今日（14日）發布一份市場研究報告指，預期香港的葡萄酒消耗量會逐步上升，整體銷售增長主要集中於標準及高端市場，預期未來四年，靜酒及汽酒的消耗量料約增加131,000個九公升箱，當中大部分增長來自白葡萄酒及粉紅酒，將威脅紅酒的主導地位。研究指年輕一代及女性消費者皆傾向選擇汽酒，料增長會集中在標準及超高端汽酒市場。

Vinexpo/IWSR最新市場研究報告，預測香港消費者對葡萄酒的興趣不斷增加。（鄭秋玲攝）

據Vinexpo/IWSR最新市場研究報告，預測2017年至2022年的五年增長軌跡預測，認為香港消費者對葡萄酒的興趣不斷增加。其中，紅酒市場維持平穩，消耗量會維持在290萬個九公升箱水平。靜酒的主要供應來源地仍然是法國及澳洲，但料智利及西班牙的葡萄酒會有增長。

報告指，汽酒的需求亦會有明顯增長，消耗會由2017至2022年按步增長，主因是受到年輕一代和女性消費者歡迎，而當中香檳的消耗量預期將高於其他汽酒，當中較受歡迎的是法國、澳洲和意大利汽酒，其次為西班牙汽酒。相反低價傳統烈酒市場漸萎縮，如伏特加消耗量料下降，只有燒酒市場走勢明顯向上。

酒展Vinexpo Bordeaux 將於今年5月13日至16日，在法國波爾多舉行4日，其後於10月會移師到上海，在當地舉辦首屆上海酒展。Vinexpo指上海是重要進口港之一，會進一步開拓中國市場，並會與網上零售平台阿里巴巴合作，包括展示「天貓」新零售概念「Future Bar」。