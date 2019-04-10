【醫委會】下月再審議放寬海外醫生實習方案　以委員同意方法表決

醫務委員會上周三（3日）全數否決了4個放寬海外醫生實習的方案，引來社會極大反響，醫學界、病人組織等都要求醫委會盡快開會再議。 醫委會主席劉允怡今晚（10日）公布，稱鑑於事件的重要性，他將會在下月8日的會議上，動議根據會議常規第19(4)條，讓醫委會再次考慮有關事宜，並以委員同意的投票方法進行表決。

醫委會主席劉允怡稱他將會在下月8日的會議上，動議根據會議常規第19(4)條，讓醫委會再次考慮豁免非本地培訓醫生評核期一事。 （資料圖片）

醫委會業外委員、病人政策連線主席林志釉正醞釀根據醫委會議事規則第19條，爭取20名醫委會委員同意，暫時擱置6個月內不得就同一議題進行討論及表決的限制。

劉允怡在晚上發公告指，根據醫委會會議常規第16(1)條，凡醫委會在會議上對某一議題作出了決定，則委員不得在6個月內就該議題再行動議撤銷有關決定或就未獲通過的議題再進行表決。

不過他稱，有鑑於豁免非本地培訓醫生評核期一事的重要性，他將會在5月8日舉行的政策會議上，動議根據會議常規第19(4)條，暫停執行會議常規第16(1)條，讓醫委會再次考慮各項相關事宜，並以委員同意的投票方法進行表決。

上周三醫委會否決4個方案後，有份參與投票的業內及業外委會都批評投票方法有問題，把否決原因歸咎於投票機制。