【醫委會】病人組織斥會內醫生罔顧公眾利益　促放寬海外醫生實習

醫委會上周三（3日）全數否決了4個放寬海外醫生實習的方案，不論醫生組織抑或病人組織，亦先後要求醫委會盡快開會再議，紓緩本港醫生人手不足。香港社區組織協會及香港老人權益聯盟今日到醫委會請願，要求盡快重啟議程。 組織表示，不論寬鬆的方案一、抑或較嚴格的方案四，亦不能通過，顯示醫委會內選任醫生存在保護主義，只顧業界利益而罔顧公眾利益。組織促醫委會應基於上次會議中，方案一的贊成票最多，下次便跟進討論，重新表決是否接納方案一。

港社區組織協會及香港老人權益聯盟促醫委會，盡快重啟放寛實習安排的討論。（香港社區組織協會提供）

香港社區組織協會及香港老人權益聯盟今日到醫委會請願，要求醫委會盡快重啟對放寛實習安排的討論。他們表示，對醫委會上周三否決4個放寬海外專科醫生實習期安排，感到非常失望，亦對部份醫生為保護業界利益，罔顧社會需要及巿民生命安危感到極度憤怒。

社協及老權指只要醫生選任委員不再反對 方案一可獲通過

上星期經醫委會否決的建議的方案一，即已在公營醫療機構工作三年又通過執業試的海外專科醫生，可無需實習便能正式註冊。協會認為是最積極的措施，但方案一以一票之差被醫委會否決。香港社區組織協會幹事彭鴻昌指，醫委會應就方案一這個最多委員贊成的方案，繼續上次會議，重新表決是否接納方案一，因為醫生組織曾經表示他們願意接納方案一，只要醫生選任委員不再基於業界利益而反對，方案一便可通過，可望為紓緩醫生人手短缺問題的邁出第一步。

香港社區組織協會及香港老人權益聯盟表示，投票結果證明醫委會改革力度不足，業界比例仍佔四份三、代表業界利益的選任醫生委員持有一半席位，仍掌握絕對否決權，否決對社會有利但影響業界的決定。社協及老權促請醫委會繼續改革，直至業界與非業界各佔一半，同時改以遴選而非選舉方式選出委員，才能真正確保醫委會顧及社會利益。