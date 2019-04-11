警隊將試用違泊「電子牛肉乾」　網傳掃行車證二維碼即印告票

警方去年共發出逾202萬張俗稱「牛肉乾」的違例泊車定額罰款通知書，較2017年增一成，為近3年以來新高。據保安局答覆立法會財務委員會指，為提升執法效率，警方將於2019/20年度，開展「電子定額罰款通知書先導計劃」，前線會用手提智能裝置讀取違泊車輛的資料，並即時列印定額罰款通知書。 有消息指，警方最快會於今年5月或6月試行，最新款的電子定額罰款通知書，是字條設計，分三欄資料。 網傳新的行車證亦會增加二維碼，方便儀器一嘟即抄牌。有關裝置圖片已在WhatsApp群組流傳。

警方去年共發出逾202萬張俗稱「牛肉乾」的違例泊車定額罰款通知書，較2017年增一成。（資料圖片）

今年撥800萬推行先導計劃

警隊今年將開展的電子定額罰款通知書先導計劃，開支約800萬元。為配合計劃，據流傳的新行車證設計，新款行車證右下角登記號碼的位置旁邊，將增設二維碼（QR Code），警員只需用手提裝置掃二維碼，就可讀取到該違泊車輛資料，輸入日期、時間、街名及違例事項編號便可，再即場以便攜式打印機列印通知書，即「電子牛肉乾」，取代現時手抄做法。

據最新設計的電子定額罰款通知書，是字條形，分三欄資料，有中英文對照，街名以英文大楷顯示，電腦字體清晰。便攜式打印機大細如即影即有相機，有配袋收納，警員及交通督導員可扣在制服腰帶側邊。

流傳大埔警區年中先試行

據流傳訊息指，大埔警區會在5或6月試行，「因為6月開始車輛行車證開始有二維碼，經手電掃完後，電子告票就有車輛資料，而同事只需要輸入日期、時間、地點及違例事項便可，而手電可最多可拍攝五張相片，所以不用劃圖，初步是不用落記事册，上庭亦不用回口供」，會由​中央交通違例檢控組呈交法庭。

手抄「牛肉乾」一旦字體潦草難看，車主有可能藉此打甩檢控。（資料圖片）

手抄「牛肉乾」問題多

翻查資料，其實早於2014年，警方便已試行6個月該先導計劃。而「牛肉乾」問題曾導致未能收取定額罰款，包括於2017年一批告票將「時間」誤印為「時問」，以及有退休高級督察收到「牛肉乾」後以告票字體潦草難看，及用細楷書寫街名，而拒認罪。