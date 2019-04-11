【違泊】警去年發202萬「牛肉乾」　本年度試行電子罰款通知書

警方去年共發出逾202萬張俗稱「牛肉乾」的違例泊車定額罰款通知書，較2017年增一成，為近3年以來新高，其中西九龍總區的違泊「牛肉乾」數量繼續蟬聯榜首，有逾51.7萬張佔整體的25%，亦較2017年增逾8%。其次是新界南總區，有逾39.6萬張，較前年急增約23%，增幅最高。 據保安局答覆立法會財務委員會指，為提升執法效率，警方將於2019/20年度，開展「電子定額罰款通知書先導計劃」，前線會用手提智能裝置讀取違泊車輛的資料，並即時列印定額罰款通知書。

新試驗計劃嚴打交通阻塞罪行

據保安局答覆，警隊正與「物流及供應鏈多元技術研發中心」合作，籌劃試驗計劃，利用影像分析技術輔助執法，主要針對部分較為普遍會導致交通阻塞的罪行，包括車輛在巴士站違例停車及在不准停車範圍違例停車等，可望於今年內推展。

另外，警方會購置21部流動攝錄機及27支數碼雷射槍，共涉及約港幣770萬元，加強打擊超速駕駛及造成交通阻塞的違例事項。據警方早前提交的招標文件， 27支具攝錄功能的偵速數碼雷射槍，能夠計算到距離裝置20米到1,200米的車輛速度，並要在0.33秒或更短的時間內捕捉到等。有關招標將於6月5日截標，貨品須在發出接納書日期起計4個月內啟用。