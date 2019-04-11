【機場三跑】消防車輛、裝備預算2.28億　新消防局最快2022年啓用

機場三跑工程正進行得如火如荼，昨日（10日）三跑地盤發生火警，工人隨自行將火救熄，消防接報到場戒備。現時機場有設置兩間消防局，惟兩間機場消防局均無法在召達時間，即2分鐘內抵達新的第三條跑道處理事故。 為應對未來三跑落成，消防處擬建三間消防局及一間救護站，又會購置不同類別的消防車輛，以及車上的行動工具和裝備，預計費用約為2.28億元；其中位於西面航空輔助設施用地的機場消防局，預料最快2022年啓用。

昨日（10日）三跑地盤發生火警，工人隨自行將火救熄，消防接報到場戒備。（(Alvin Law)提供/資料圖片）

為配合三跑落成，消防處擬建數項消防設施，包括西面航空輔助設施用地的機場消防局、東面航空輔助設施用地的機場消防局和機場非禁區消防局暨救護站。其中位於西面航空輔助設施用地的消防設施，預料於2022年啓用；而位於東面航空輔助設施用地的消防設施，則預料於2024年年底前啓用。

為配合三跑落成，消防處擬建數項消防設施，包括西面航空輔助設施用地的機場消防局、東面航空輔助設施用地的機場消防局和機場非禁區消防局暨救護站。（立法會文件截圖）

同時，消防處亦為各項新建的消防設施，購置不同類別的消防車輛以及車上的行動工具和裝備，包括重型切割和爆破工具、氣體和核生化物質探測器及流動式大型洗消帳篷等；消防處預計費用約為2.28億元。

根據國際民用航空組織的國際標準和建議措施，機場的緊急救援和滅火行動在最佳的能見度和地面情況下，抵達每條運作跑道任何位置的召達時間不應超過兩分鐘，而抵達其他飛機活動區的召達時間則不應超過三分鐘。隨著機場發展三跑道系統，消防處指現有兩間機場消防局將無法在召達時間內抵達新的第三條跑道處理事故。