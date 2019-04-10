議員四問警方「安全屋」資料　保安局：涉警隊機密行動　拒披露

警務處一名保安部名警司於今年初被指利用「安全屋」與情婦幽會，警方「安全屋」的使用情況惹來關注。有四名立法會議員分別向保安局提出書面質詢，關注過往的「安全屋」租金開支、使用機制及濫用情況等，惟當局卻以相關開支涉及警隊機密行動，公開或會被不法分子利用為由，未有提供有關資料。

有四名立法會議員分別向保安局提出書面質詢，詢問有關「安全屋」的資訊，當局卻以相關開支涉及警隊機密行動，公開或會被不法分子利用為由，未有提供有關資料。（資料圖片）

保安部為警隊部門，負責敏感工作，會以「線人費」租用俗稱「安全屋」的單位作保護要人、會見線人及監測等工作。有四名立法會議員分別向保安局提出書面質詢，詢問有關「安全屋」的租金及一切開支費用、涉及濫用「安全屋」的個案數目、單位數目和詳程，以及使用守則等。

保安局今日（10日）書面回覆指，香港警務處「酬金及特別服務」項下的撥款，用以支付機密性質的酬金及服務開支，涉及打擊恐怖主義活動、嚴重罪案、毒品罪行及保安事宜等。相關撥款的開支和有關資料涉及警隊機密行動，公開分目下的實際開支及細節，可能會讓犯罪份子得悉警隊的行動細節及執法能力，從而迴避法律制裁，結果將會損害公眾利益，故此拒絕披露有關資料。

一名保安部男警區疑與女伴在安全屋密會。(互聯網)

惟保安局補充，警隊十分重視「酬金及特別服務」的監管，若發現人員違反有關規定，定會採取適當的紀律行動。而警務處就這分目制定了詳細及嚴格的批核和監管規定，包括由指定的高級人員審批每項支出，並定期和突擊檢查該分目的開支細節和帳目；警隊內部核數科亦會定期和突擊審查分目的開支。